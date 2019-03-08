ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

中和老黑汪拴機車整天淋雨！　飼主挨轟道歉：這是10年的默契

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲中和10歲老狗「拴機車上」淋雨一整天！飼主出面道歉了（圖／翻攝自「財團法人流浪動物之家基金會」）

▲網友發現黑狗被拴機車上，已經淋雨一整天。（圖／翻攝自「財團法人流浪動物之家基金會」，下同。）

寵物小組／綜合報導

新北網友昨日（7日）在「爆料公社」貼文，表示發現一隻黑狗「蘇珊」被拴在機車上，已經淋著大雨一整天，全身又濕又冷，主人卻不見蹤影，甚至連電話也打不通。消息一出立刻引來許多網友撻伐，「財團法人流浪動物之家基金會」、警方與動保處也到場協助處理，直到深夜飼主終於貼文道歉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

原PO提到，當時有熱心民眾為蘇珊披上雨衣，卻始終連絡不到飼主，更引來網友留言，「每次經過都看到牠窩在機車上或是淋著雨，真的很心疼。」許多人因此質疑狗狗是否有被虐待的嫌疑，立刻通報相關單位，毛孩後來則被動保處帶回安置。

請繼續往下閱讀...

▲中和10歲老狗「拴機車上」淋雨一整天！飼主出面道歉了（圖／翻攝自「財團法人流浪動物之家基金會」）

▲飼主表示黑狗「蘇珊」有分離焦慮現象，「乖乖在機車上等」已經是10多年來的默契。

飼主深夜親自留言道歉，他提到，由於蘇珊個性比較兇、會咬人，且有分離焦慮的現象，「牠會非常不安、努力撞門，吵到隔壁房客」，無奈出外上班無法隨時帶著汪汪，「只能讓牠乖乖在車上等我回來，變成這10多年來彼此的默契與互動。」流浪動物之家基金會也將協助處理狗狗行為問題，「下週一開始，請飼主上班前把毛孩帶至基金會辦公室安置，期間將請訓練師看看是否能夠矯正不良行為。」

雖然飼主親自出面道歉、澄清，也謝謝網友對蘇珊的關心，但許多人還是無法接受，不捨黑汪淋雨一整天，氣得留言，「寵物遇到這種主人，比流浪還慘。」、「今天很冷欸，到底有沒有良心啊？」、「也太誇張！」、「這種天氣真的不適合讓狗狗自己待在戶外，你不會捨不得嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB
 

▼更多精采影音

關鍵字： 中和黑狗淋雨機車財團法人流浪動物之家基金會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死

陪伴8年！貴賓被丟收容所「還在傻笑」　痴望爸背影狂..

睡覺時間到！聖上1秒塞進大腿間　媚眼勾人：奴才晚安..

車子高速輾過…小黃狗「毛皮被扯掉」　整條尾巴掉路邊

影／媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hel..

4水瓶穩撐4KG！圓滾滾聖上折手手徵收紙箱　奴才好..

坐著愛睏…乖柴陪嬤看電視「背對背度估」網笑：長好像

三花浪「口鼻被削掉」上顎全沒了　見愛爸大聲哭：好痛

焦慮10歲柴被領養→愛笑「白男孩」　她「一席話」暖..

以為要被咬！霸氣喵老大凶狠衝刺　下秒狂蹭奴才：摸我

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

來人！聖上遇「無嘴貓刺客」被嚇傻 貓貓連擊狂毆擊..

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱..

中和老黑汪拴機車整天淋雨！　飼主挨轟道歉：這是10..

奴才忙封箱…「貓型膠台」乖坐旁邊　張嘴6下幫忙咬斷

收容所徵求「魔法棒」幫小動物洗香香　網驚呆：我丟掉..

老公說要親手做新床害她超期待　完工後傻眼…睡在上面..

萌喵美夢中聽到自己名字　瞇眼硬撐「奶音」回應媽：我..

洗窗工具當逗貓棒！工人「高空」索吻陪玩　喵貼窗回親..

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿..

穿柵欄找鄰居哈士奇玩！4歲童手被咬斷　網友聲援：饒..

「美猴王」破壞農產　台東電圍網防反應佳請中央加碼補..

車子高速輾過…小黃狗「毛皮被扯掉」　整條尾巴掉路邊

包裹來了快拆箱！購物台紙盒藏「暗器」割傷他　網安慰..

太空人兩張短約都被拒絕！　凱戈繼續爭取大合約

鮮活果汁通過配發現金股利6.2元　股價翻紅上攻

世新情殺案定讞　男大生5年不斷纏戀學妹判刑6年須入..

岡山庭園餐廳大草坪和水管屋包廂！必吃脆皮多汁烤雞

第2屆「一帶一路」論壇4月北京舉行　王毅：堅持共商..

瘋狂課金！消基會轟逾7成手遊未揭「轉蛋開箱機率」　..

蘇貞昌拚治安！「鬥毆換警察局長」　葉毓蘭：嘴砲治國

要求外送飲料再幫收衣服　霸氣老闆嗆走奧客：我是你請..

停車場變保齡球道！雨夜失控連撞3車　小鴨驚險進溝卡..

寵物動物熱門新聞

哈士奇咬斷男童手　12萬人連署..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

可愛咪「失蹤」　姑姑一句話召喚

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

老公手做新床她超期待　完工後傻..

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

19歲女癲癇發作　遭自家德國狼..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇咬斷男童手　12萬人連署..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

乳液噴貓被肉搜　媽：我兒子弱智

可愛咪「失蹤」　姑姑一句話召喚

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

老公手做新床她超期待　完工後傻..

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

19歲女癲癇發作　遭自家德國狼..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

他半身懸6樓救貓　驚險畫面曝光

最新影片

更多

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」保護牠

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面