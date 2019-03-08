中和老黑汪拴機車整天淋雨！　飼主挨轟道歉：這是10年的默契

▲網友發現黑狗被拴機車上，已經淋雨一整天。（圖／翻攝自「財團法人流浪動物之家基金會」，下同。）

寵物小組／綜合報導

新北網友昨日（7日）在「爆料公社」貼文，表示發現一隻黑狗「蘇珊」被拴在機車上，已經淋著大雨一整天，全身又濕又冷，主人卻不見蹤影，甚至連電話也打不通。消息一出立刻引來許多網友撻伐，「財團法人流浪動物之家基金會」、警方與動保處也到場協助處理，直到深夜飼主終於貼文道歉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

原PO提到，當時有熱心民眾為蘇珊披上雨衣，卻始終連絡不到飼主，更引來網友留言，「每次經過都看到牠窩在機車上或是淋著雨，真的很心疼。」許多人因此質疑狗狗是否有被虐待的嫌疑，立刻通報相關單位，毛孩後來則被動保處帶回安置。

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▲飼主表示黑狗「蘇珊」有分離焦慮現象，「乖乖在機車上等」已經是10多年來的默契。

飼主深夜親自留言道歉，他提到，由於蘇珊個性比較兇、會咬人，且有分離焦慮的現象，「牠會非常不安、努力撞門，吵到隔壁房客」，無奈出外上班無法隨時帶著汪汪，「只能讓牠乖乖在車上等我回來，變成這10多年來彼此的默契與互動。」流浪動物之家基金會也將協助處理狗狗行為問題，「下週一開始，請飼主上班前把毛孩帶至基金會辦公室安置，期間將請訓練師看看是否能夠矯正不良行為。」

雖然飼主親自出面道歉、澄清，也謝謝網友對蘇珊的關心，但許多人還是無法接受，不捨黑汪淋雨一整天，氣得留言，「寵物遇到這種主人，比流浪還慘。」、「今天很冷欸，到底有沒有良心啊？」、「也太誇張！」、「這種天氣真的不適合讓狗狗自己待在戶外，你不會捨不得嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



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