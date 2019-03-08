新北老汪栓車淋雨「被罵10年」　飼主到案：天氣不好會帶進屋

▲蘇珊目前仍安置在動保處。（圖／翻攝自財團法人流浪動物之家基金會，下同。）

寵物小組／綜合報導

新北中和7日傳出飼主將10歲米克斯「蘇珊」拴在機車上淋雨一整天，引起網友高度關注。飼主8日下午到新北動保處說明，狗狗罹患分離焦慮症，單獨待在家會做出脫序行為，不得已將牠帶出門上班，持續將近10年，平常天氣不好時，一定會把寵物帶進屋內，但是昨天雨勢來得太急，正在上班的他無法抽身，絕對不是故意讓毛孩受凍。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲飼主表示，因工作關係來不及把狗狗帶進屋子，絕非故意。

財團法人流浪動物之家基金會日前在臉書寫道，「飼主不離不棄陪伴了這隻狗10餘年，但因狗主人不在時會有很多脫序的情況發生，不得已只好工作的時候放在外面，也因這樣被罵了10幾年」，基金會為了改善問題，只要飼主下周一開始，上班就將狗帶至基金會辦公室安置，下班的時候在將狗接回，安置的期間基金會辦公室的訓練師，看看是否能夠矯正狗狗不良的行為。

新北動保處接受《ETtoday寵物雲》的採訪時轉述，「狗狗有時候會亂咬主人的腳，獨自被留在套房裡的時候還會破壞傢具，有分離焦慮的現象。」飼主澄清，昨天上班前把毛孩放在機車踏板上，沒想到突然下雨，卻來不及把狗狗帶進來。

▲▼飼主到案稱：來不及牽回家（圖／新北動保處提供）







動保處也提到，蘇珊目前仍被安置，健康狀況非常良好，也已經節育。但是，飼主如果想把狗狗帶回家，還必須提出植入晶片以及施打狂犬病疫苗的證明，至於未伴同寵物、未提供適當遮蔽物的行為，則已經觸犯《動保法》，將面臨3000元罰鍰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



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