纏人喵喵叫！貓咪4「撒嬌動作」　暗示奴才親密接觸時刻到了

作者：野澤延行

譯者：何姵儀

摘自：台灣東販《貓奴必備的家庭醫學百科》

●精選書摘



喜歡肌膚接觸

親密接觸，進行心靈溝通

貓咪是一種喜歡與人親密接觸的動物。因為在讓人撫摸或是擁抱的同時，牠們也會感受到對方的體溫與氣味，如此一來對共同生活的飼主感情就會更加深厚。可見貓與人是藉由親密接觸的方式來進行心靈溝通。



貓咪「喜歡讓人撫摸」，是因為心裡還保留著幼貓時期母貓一邊用溫暖的舌頭輕舔與按摩，一邊讓自己安心入睡的甜蜜回憶。這段記憶不會因為成長而消失，所以當人用手輕撫或替貓咪梳毛時，牠們的心情就會因而平靜下來。

撒嬌暗示接受

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親密接觸不僅是表現愛情時一個非常重要的溝通手段，平常在檢查貓咪的健康狀態時還是一個非常重要的手段。不過，貓咪並非隨時都喜歡讓人撫摸或擁抱，牠們也有不想讓人觸摸的時候，有時甚至會希望能安靜獨處。在這種情況下人類若是任意撫摸牠們，反而會對貓咪造成壓力。請一定要記住，當貓咪希望親密接觸，或是願意讓人撫摸時，通常會做出一些「撒嬌動作」，釋放出訊息。

各種「撒嬌動作」

盤坐在膝

坐在人的膝蓋上。

不斷磨蹭

用臉或是身體的一部分，不停地在人的身上磨蹭。

搓揉踩踏

用前腳輪流搓揉、按壓人的身體。

纏著人喵喵叫

尾巴豎起，一邊拉長尾音喵喵叫，一邊走過來。

貓咪也感受得到人類的幸福

為什麼親密接觸可以療癒心靈呢？因為這樣的舉動不僅可以讓貓咪沉浸在安心感之中，使心情更加舒適，就連飼主也會因為看到貓咪放鬆的模樣而得到療癒，讓彼此的心靈充滿幸福的感覺。



也就是說，在撫摸與讓人撫摸的這段接觸過程中，「貓咪與人都會感到幸福」，這正是親密接觸最大的功效。



共同生活的人類身心狀態如何，貓咪其實是非常敏感的。當飼主心情不好或充滿攻擊性時，貓咪是不會靠近的。相反地，飼主若是心情愉悅，或是與家人談笑風生時，一回神就會發現貓咪已經靜靜坐在身旁了。



貓咪並不希望有人在自己的空間領域散發出不悅的情緒。因此只要共同生活的人類能夠保持平和愉悅的心情，讓自己的空間領域隨時保持和煦的氣氛，如此貓咪一定也會保持穩定的情緒。

刺激感覺舒適的地方



想要透過肌膚接觸為貓咪帶來幸福感，勢必要找到貓咪喜歡的地方，適當地給予刺激。一般來說，可以讓貓咪感到舒適的部位有下顎、脖子周圍、耳後與額頭等等。有一些貓咪還喜歡讓人撫摸肉球，或是輕拍靠近尾巴根部的後腰部位。



至於撫摸方式，每隻貓各有所好，因此不要老是一成不變，要記得稍作變化，多方嘗試。



另外，按摩與指壓也可以當作親密接觸的延伸。以下這幾種是基本的貓咪按摩方式。



按摩的基本手勢

撫摸

利用手掌（或是手指像梳子般立起）順著貓毛或是骨骼輕輕地撫摸。

搓揉

用拇指與食指搓揉，或是不停將皮膚「捏起又放鬆」。

畫圓按摩

將食指與中指併攏，輕輕壓在貓咪身上，以畫「の」的方式撫摸。

抓捏

用手指抓住貓咪背部的皮膚，拉起後鬆手（注意力道）。在舒展皮膚的過程中，還可以刺激穴道。

參考：《決定版 うちの猫の長生き大事典》（石野孝監修／Gakken）

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★本文經台灣東販授權，摘自《貓奴必備的家庭醫學百科》。

★ 許多愛貓的人都喜歡自稱貓奴，可是你真的懂你的寶貝貓咪在想什麼嗎？貓咪挑食不吃飯的時候該怎麼辦？如何打造兼顧舒適性與運動量的貓宅？怎麼讀懂貓言貓語中隱藏的喵心情？



