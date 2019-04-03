又沒貼狗不能進來！謝謝在城市小角落裡　對狗狗友善的你們

作者：賴聖文、米菇

摘自：四塊玉文創《跟著有其甜：米菇，我們還要一起旅行好久好久》

●精選書摘

歡迎請進，狗朋友



先前提過在大城市裡，有許多不歡迎寵物進入的店家，但事實上也有很多的例外，不管是明白在店門口張貼「寵物友善」標語的，還是默默以行動表示歡迎的店家，每每都讓我們感受到滿溢的溫暖。

我們遇過泰式料理店的老闆娘，會把抱怨鄰桌顧客帶狗的客人直接趕出店裡。



也遇過熱狗店全店上下的員工，每次只要看到我們上門都會端一碗水放在地上給米菇，絲毫不怠慢這位不點餐的隨行小顧客。

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還遇過羊肉快炒店的員工們，放任米菇在廚房門口顧門，還邊炒著菜邊跟米菇調情。

更遇過餛飩小吃店的老闆，在我研究米菇是否能進店門時，直接朝我們說著：「我們又沒有貼說狗不能進來，你們就直接進來啊！」

我們也特別喜歡在半夜逛賣場，米菇的熱情讓每個夜班店員都很喜歡她，菇也會在冰涼的地上滾來滾去，逗得補貨的店員笑說：「地板很涼吼！」但比起滾地板，米菇最愛的大概還是剛好在吃宵夜的店員，只要店員正在吃消夜總是無一倖免的被從頭盯哨到尾。

店內偶爾會播著七〇年代的 Disco 舞曲，這不是廣播中的隨機播放，是其中一位較年長的店員挑的精選歌單。他說在他們那個年代舞廳都放這些音樂，最後這些曲子也被我納入了自己的手機歌單。

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生活在地方，才有真感動

通常逛完深夜的賣場我們會到河岸公園散步，偶爾在一、兩點的時候會遇到一位主人帶著兩隻中大型米克斯前來遛狗，一隻叫「跑跑」，另一隻叫「跳跳」。

跑跑是主人收養的第一隻狗，跳跳則是在河堤跟著跑跑一起回家的浪犬。大概是因為跑跑跟跳跳說：「我這邊有一個長期飯票，對我還不錯，要不要跟我回家一起玩！」，於是跳跳就跟著一起回家了。

跑跑跳跳每回跟菇相遇都會一起玩上一陣子。玩樂的同時，偶爾會遇到一位騎摩托車的阿姨，她總是在半夜下了班後，沿著河岸一路餵食浪犬，一餵就餵了 6 年。看見米菇與跑跑跳跳， 總會灑了一些飼料給狗兒們當點心，溫柔地摸摸他們、與他們說說話，再跨上車騎往下一個地點。

唯有在地方生活上一陣子才能發現這些細微的人事物，這也是我和米菇現在享受的生活步調。走得快看得多？還是走得慢看得多？這是一位朋友在我們3年前剛出發前給我的問題。現在心裡已經有了答案，無庸置疑。

謝謝在大城市裡的小角落裡，有對狗狗友善的你們。

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★本文經四塊玉文創授權，摘自《跟著有其甜：米菇，我們還要一起旅行好久好久》。

★一個19歲的男孩，一隻被人嫌棄的黑狗（米菇），原本不可能有交集的生命，在一個如常的夜裡有了交會。男孩開始學習與狗相處，米菇開始信任人類；最後他們決定，即使米菇只剩2年壽命，也要一起去旅行。