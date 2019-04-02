洗澡吹乾僅10min！養米克斯絕不「撞衫」　醫傳授挑「真命天菜」秘訣

文／動物當代思潮、圖／台中市動保處提供



由挺挺網絡社會企業主辦的2018年「挺挺動物小學堂」，為師生與親子帶來六堂認識我們身邊動物的相關知識，希望透過深入淺出的內容，讓大小朋友更加了解大自然裡的野生動物與家中的同伴動物。





▲本節課由獸醫師洪惠雅與訓犬員聯合示範（圖中狗狗是Kuro老師）。

上一篇小學堂，有專業攝影師為大家帶來「米克斯及其領養家庭」許多感人的照片與故事；本節小學堂，則由台中市動保處洪惠雅獸醫師繼續接力主講，教您如何走進收容所、挑選最適合你的「真命天菜」──米克斯狗狗。

發現越來越多爸媽超黏毛孩

不知大家是否常有一個感觸？現代的「人類孩兒」因求學時期長、接著又是就業、結婚，能陪爸媽的時間越來越少了。加上少子化的緣故，讓洪惠雅驚奇發現，「現在領養米克斯狗狗的家庭，比例真的也越來越高了。」



從網路不難看見，有人曬毛孩照片會說，原本對寵物有點抗拒的爸媽，後來竟然變得超黏狗。對此洪惠雅表示，其實以台灣的米克斯狗狗來說，牠們的壽命一般可達15至20年，也就是毛孩可以陪伴我們這麼久的時間，或許這正是大家越來越喜歡米克斯做家人的原因之一。



「除了『陪伴最佳首選』，米克斯還有什麼好處呢？」洪惠雅接著說道，牠們不但更聰明、個性穩定，而且反應快、記憶力也超強，更有許多的先天優勢，她將為大家一一道來。

相較於品種犬，米克斯真的比較健康

洪惠雅首先聲明：「我對品種沒有偏見，只要是生命，都應該被好好珍惜，不過仍然必須提醒民眾──不管大家用什麼方式得到一隻狗（無論品種犬或米克斯），第一要緊的事，都要先去了解你即將飼養的這種狗，未來可能會有哪些身體狀況？倘若真的發生又該如何因應？你是否有能力為牠做後續的醫療照顧？大家必須先做好這樣的心理準備。」



她舉例，許多品種犬在繁殖過程中，為了博得大家的喜愛，會強調牠們可愛的特徵、讓品種更加純化，因此導致下表所列的先天疾病較常發生。

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她說：「像現在滿夯的臘腸狗或柯基犬，牠們因為身體較長，可以想像脊椎問題也較多，容易有椎間盤突出等疾病；而吉娃娃常見的問題，則是繁殖時希望牠體型越小越好，所以頭殼可能發育不全，比較會有水腦的狀況發生。」這些病症，喜歡養品種犬的朋友，不得不知。

先天體質之外，品種犬也需要各種特殊照顧

除了有些品種犬易發先天疾病之外，多數品種犬都是國外引進，未必適應台灣氣候環境，或是需要接受特別照顧。例如哈士奇、柴犬這類寒冷地區來的狗狗，牠們有兩層毛，生活在又濕又熱的台灣就比較辛苦，照顧上也較需要費心，尤其近年台灣幾乎沒有冬天，現在一月還有人穿短袖，更何況夏天？





▲台灣氣候溼熱，柴犬（左）與哈士奇（右）較難適應



下圖的獒犬、法鬥，在洗澡、清潔保養也需要特別留意，因為牠們在基因上，比較容易有皮膚的問題。像法鬥，臉部的皺摺多，需要小心清理；而獒犬原本生活在寒冷的西藏，可想而知毛皮會有多厚，可是來到台灣，就變成一種折磨。





▲獒犬（左）容易有皮膚問題；法鬥（右）臉部皺褶也需要特別注意清洗。

或是可愛的貴賓狗，很多人喜歡將牠的毛修剪成泰迪熊，但必須知道，想整理成那樣有型有款也需要花非常多的時間跟心力。



但米克斯通常不會有這些問題。洪惠雅說：「下圖左邊這隻是我們園區裡的可愛米克斯，名叫『鈴鐺』（因入所時戴著牛鈴一樣大的鈴鐺），是屬於台灣常見的短毛米克斯，跟其他狗狗比起來，幫牠洗澡到吹乾，只要花10分鐘，省時又省錢，而且非常方便。」





因為是米克斯，所以絕不會抱錯別人家的狗

說來有意思，許多不同品種的狗都各有鮮明的特色，可是單看同一品種時，乍看就真的全都長得很相像，飼主在美容院抱錯狗也時有所聞；倒是被統稱米克斯（mix）的混種狗，外表大都獨一無二地「做牠自己」，所以反而辨識度更勝一籌。



洪惠雅說：「以下這五隻都是我們動物之家開放認養的狗狗，都是黑色的，可是有立耳、垂耳，有的毛帶點褐色、有的身上有虎斑，尾巴有的是小蘆葦、有的小豬尾，你還會覺得牠們長得一樣嗎？」她並打趣地說，所以如果你養到米克斯的話，絕對不會跟人家像撞衫一樣地撞狗。





打破迷思：成犬好？還是幼犬好？

以上談完了比克斯的優點，例如身體更健康、照顧更省事，外型也有牠自己的「本狗特色」等之外，洪惠雅還要分享，到底成犬與幼犬，哪個好呢？



「很多人來到動物之家想認養米克斯時，都認為『我要從小養起，才會跟我比較親』；或是覺得狗要從小養，才比較好教。但事實上，果真如此嗎？」



她說，第一個要提醒的是，當你領養一隻幼犬，通常不太能掌握牠未來體型，所以很多人領養回去之後，突然發現小幼犬像吹氣一樣變大了，結果讓人從單純的驚喜變成只有驚、沒有喜。而成犬的話，體格已經定型不會再長了，所以飼主就可依照自己的居家空間、評估你可以控制的體型大小，再來動物之家選擇適合你的成犬。



在個性方面，幼犬因為年紀小，所以活潑好動，活力也比較充沛。然而幼犬雖然愛玩，需要的休息時間也很長，可是很多人不了解，覺得小狗活潑可愛就一直逗弄牠，導致幼犬長大後個性不受控制，結果就不明就裡地責怪是小狗的問題。



若是領養成犬的話，因為個性已經成熟，就可以選擇跟你性情適配的狗狗，例如住公寓或內向的人，可能必須選穩定度較高的狗；如果家有三合院或好動外向的人，就可選擇比較活潑的狗，常常陪你一起出門蹓達運動。

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在健康方面，成犬的健康穩定度當然比幼犬高，因為幼犬免疫系統尚未發育完全，需要多一點用心來照顧；而在社會化方面，幼犬訓練的時間反而比成犬更長，尤其飼主若不會教，想從頭到尾把牠訓練到好，是一件很困難的事。





▲成犬（右）從個性、健康等各方面來說，都較幼犬（左）來得穩定。

Puma老師與Kuro奶奶

洪惠雅與台中動保處的訓犬員，經常會帶著Puma老師與Kuro老師，出外擔任宣導大使。



Puma老師是民眾撿到後送至收容所，一窩總共8隻小狗，只有牠沒有被認養成功，因為花色看起來髒髒醜醜，在台灣可能沒那麼討喜，可是牠卻被訓犬員楊哥相中，因為米克斯非常聰明、適應力又快，特別會看人臉色，所以經過楊哥訓練後，如今是動物之家的大紅狗，出門立刻深受大人小孩的喜愛。



牠除了基本的坐下、趴下，出場時還記得要讓位給訓犬員，牠的個性非常穩定，訓犬員若沒cue牠，牠可以全程等待指令，不會毛躁亂動，而且非常擅長跟狗狗相處，態度溫和不會去挑釁。



洪惠雅說：「牠可以教我們很多小狗社會化的行為，以及狗跟狗之間怎麼和平相處，你可以在旁邊勾引牠，或帶你的狗狗來試試，看看牠的反應就知道，牠是一隻社會化非常棒的狗。」





▲Puma老師（左）與Kuro老師（右）協助台中市動物之家推廣米克斯認養。

另一位宣導大使，是已經將近10歲的狗奶奶kuro。洪惠雅說：「為什麼我會說成犬訓練時間比較短？kuro就是最好的示範。當初牠接受訓練才一年，就已經十分出色，都不需要訓犬員下指令，只要一個連你都察覺不出來的小小手勢，牠就知道該怎麼做。」



後來動物之家的訓犬員馮哥又對kuro追加了一些花式訓練，握手、換腿、轉圈圈、八字繞，超可愛的模樣，看到的人全都發出少女般的驚呼。



對於動物之家的推廣認養、讓民眾直接了解到米克斯的好，Puma老師與Kuro奶奶兩位大使功不可沒。

想迎接天菜米克斯，你需要擁有哪三項條件？

前面提到那麼多米克斯的優點，但反過來說，我們也需要衡量自己是否具備一個好飼主的基本條件，洪惠雅舉出三大重點。



第一、 自身條件：目前《動保法》規定，年滿20歲才可以辦理寵物登記；飼主的經濟也一定要獨立，因為無論飼養任何寵物，都需要一定的花費。



第二、 飼養環境：你是租屋？公寓住宅？透天還是三合院？房東與管委會有寵物限制嗎？以及前面提及的，認養前請考慮居家空間與環境，來評估你適合養什麼狗。



第三、 生涯規劃：許多毛孩被棄養，民眾都有各種理由，但說來說去，不外乎跟個人生涯規劃有關，因此認養之前必須想清楚，例如當兵，動物托誰來照顧？情侶分手，貓狗要歸給誰？



洪惠雅說，很多男女交往會說「我們是牠的爸媽」，寵物也非常幸福，可是一旦分手，也跟人類爸媽離婚一樣，有的爭奪毛孩監護權、有的兩邊都想棄養牠，還有搬家、懷孕等等理由，不一而足。我們有沒有心理準備，一直養牠直到終老？這些都非常需要在認養前就先想清楚。





▲收容所有完整的獸醫師團隊，是你認養米克斯的最佳幫手。

收容所領養的好處：有獸醫師與訓犬員為您服務

「最後我必須坦言，為什麼我強力推薦米克斯，因為在收容所，米克斯就佔了90%，但米克斯的好，不能只有我們獸醫師才知道，所以我們需要努力站出來推銷。尤其大家可以看到，收容所一眼望去都是黑色米克斯，在台灣，黑狗確實不容易送養。」洪惠雅說。



「因此希望大家有空可以到收容所走一走，多看看這些狗狗可愛的一面，動物之家隨時都有專業的獸醫師跟訓犬員，為您推薦最適合你的狗狗；至於沒辦法認養的民眾，每一個按讚或分享都是為牠們找家的機會，也請多多協助宣傳，非常謝謝大家。」



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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。