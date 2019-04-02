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洗澡吹乾僅10min！養米克斯絕不「撞衫」　醫傳授挑「真命天菜」秘訣

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文／動物當代思潮、圖／台中市動保處提供

由挺挺網絡社會企業主辦的2018年「挺挺動物小學堂」，為師生與親子帶來六堂認識我們身邊動物的相關知識，希望透過深入淺出的內容，讓大小朋友更加了解大自然裡的野生動物與家中的同伴動物。

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）
▲本節課由獸醫師洪惠雅與訓犬員聯合示範（圖中狗狗是Kuro老師）。

上一篇小學堂，有專業攝影師為大家帶來「米克斯及其領養家庭」許多感人的照片與故事；本節小學堂，則由台中市動保處洪惠雅獸醫師繼續接力主講，教您如何走進收容所、挑選最適合你的「真命天菜」──米克斯狗狗。

發現越來越多爸媽超黏毛孩
不知大家是否常有一個感觸？現代的「人類孩兒」因求學時期長、接著又是就業、結婚，能陪爸媽的時間越來越少了。加上少子化的緣故，讓洪惠雅驚奇發現，「現在領養米克斯狗狗的家庭，比例真的也越來越高了。」

從網路不難看見，有人曬毛孩照片會說，原本對寵物有點抗拒的爸媽，後來竟然變得超黏狗。對此洪惠雅表示，其實以台灣的米克斯狗狗來說，牠們的壽命一般可達15至20年，也就是毛孩可以陪伴我們這麼久的時間，或許這正是大家越來越喜歡米克斯做家人的原因之一。

「除了『陪伴最佳首選』，米克斯還有什麼好處呢？」洪惠雅接著說道，牠們不但更聰明、個性穩定，而且反應快、記憶力也超強，更有許多的先天優勢，她將為大家一一道來。

相較於品種犬，米克斯真的比較健康
洪惠雅首先聲明：「我對品種沒有偏見，只要是生命，都應該被好好珍惜，不過仍然必須提醒民眾──不管大家用什麼方式得到一隻狗（無論品種犬或米克斯），第一要緊的事，都要先去了解你即將飼養的這種狗，未來可能會有哪些身體狀況？倘若真的發生又該如何因應？你是否有能力為牠做後續的醫療照顧？大家必須先做好這樣的心理準備。」

她舉例，許多品種犬在繁殖過程中，為了博得大家的喜愛，會強調牠們可愛的特徵、讓品種更加純化，因此導致下表所列的先天疾病較常發生。

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▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）

她說：「像現在滿夯的臘腸狗或柯基犬，牠們因為身體較長，可以想像脊椎問題也較多，容易有椎間盤突出等疾病；而吉娃娃常見的問題，則是繁殖時希望牠體型越小越好，所以頭殼可能發育不全，比較會有水腦的狀況發生。」這些病症，喜歡養品種犬的朋友，不得不知。

先天體質之外，品種犬也需要各種特殊照顧
除了有些品種犬易發先天疾病之外，多數品種犬都是國外引進，未必適應台灣氣候環境，或是需要接受特別照顧。例如哈士奇、柴犬這類寒冷地區來的狗狗，牠們有兩層毛，生活在又濕又熱的台灣就比較辛苦，照顧上也較需要費心，尤其近年台灣幾乎沒有冬天，現在一月還有人穿短袖，更何況夏天？

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）
▲台灣氣候溼熱，柴犬（左）與哈士奇（右）較難適應

下圖的獒犬、法鬥，在洗澡、清潔保養也需要特別留意，因為牠們在基因上，比較容易有皮膚的問題。像法鬥，臉部的皺摺多，需要小心清理；而獒犬原本生活在寒冷的西藏，可想而知毛皮會有多厚，可是來到台灣，就變成一種折磨。

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）
▲獒犬（左）容易有皮膚問題；法鬥（右）臉部皺褶也需要特別注意清洗。

或是可愛的貴賓狗，很多人喜歡將牠的毛修剪成泰迪熊，但必須知道，想整理成那樣有型有款也需要花非常多的時間跟心力。

但米克斯通常不會有這些問題。洪惠雅說：「下圖左邊這隻是我們園區裡的可愛米克斯，名叫『鈴鐺』（因入所時戴著牛鈴一樣大的鈴鐺），是屬於台灣常見的短毛米克斯，跟其他狗狗比起來，幫牠洗澡到吹乾，只要花10分鐘，省時又省錢，而且非常方便。」

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）

因為是米克斯，所以絕不會抱錯別人家的狗
說來有意思，許多不同品種的狗都各有鮮明的特色，可是單看同一品種時，乍看就真的全都長得很相像，飼主在美容院抱錯狗也時有所聞；倒是被統稱米克斯（mix）的混種狗，外表大都獨一無二地「做牠自己」，所以反而辨識度更勝一籌。

洪惠雅說：「以下這五隻都是我們動物之家開放認養的狗狗，都是黑色的，可是有立耳、垂耳，有的毛帶點褐色、有的身上有虎斑，尾巴有的是小蘆葦、有的小豬尾，你還會覺得牠們長得一樣嗎？」她並打趣地說，所以如果你養到米克斯的話，絕對不會跟人家像撞衫一樣地撞狗。

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）

打破迷思：成犬好？還是幼犬好？
以上談完了比克斯的優點，例如身體更健康、照顧更省事，外型也有牠自己的「本狗特色」等之外，洪惠雅還要分享，到底成犬與幼犬，哪個好呢？

「很多人來到動物之家想認養米克斯時，都認為『我要從小養起，才會跟我比較親』；或是覺得狗要從小養，才比較好教。但事實上，果真如此嗎？」

她說，第一個要提醒的是，當你領養一隻幼犬，通常不太能掌握牠未來體型，所以很多人領養回去之後，突然發現小幼犬像吹氣一樣變大了，結果讓人從單純的驚喜變成只有驚、沒有喜。而成犬的話，體格已經定型不會再長了，所以飼主就可依照自己的居家空間、評估你可以控制的體型大小，再來動物之家選擇適合你的成犬。

在個性方面，幼犬因為年紀小，所以活潑好動，活力也比較充沛。然而幼犬雖然愛玩，需要的休息時間也很長，可是很多人不了解，覺得小狗活潑可愛就一直逗弄牠，導致幼犬長大後個性不受控制，結果就不明就裡地責怪是小狗的問題。

若是領養成犬的話，因為個性已經成熟，就可以選擇跟你性情適配的狗狗，例如住公寓或內向的人，可能必須選穩定度較高的狗；如果家有三合院或好動外向的人，就可選擇比較活潑的狗，常常陪你一起出門蹓達運動。

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▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）

在健康方面，成犬的健康穩定度當然比幼犬高，因為幼犬免疫系統尚未發育完全，需要多一點用心來照顧；而在社會化方面，幼犬訓練的時間反而比成犬更長，尤其飼主若不會教，想從頭到尾把牠訓練到好，是一件很困難的事。

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）
▲成犬（右）從個性、健康等各方面來說，都較幼犬（左）來得穩定。

Puma老師與Kuro奶奶
洪惠雅與台中動保處的訓犬員，經常會帶著Puma老師與Kuro老師，出外擔任宣導大使。

Puma老師是民眾撿到後送至收容所，一窩總共8隻小狗，只有牠沒有被認養成功，因為花色看起來髒髒醜醜，在台灣可能沒那麼討喜，可是牠卻被訓犬員楊哥相中，因為米克斯非常聰明、適應力又快，特別會看人臉色，所以經過楊哥訓練後，如今是動物之家的大紅狗，出門立刻深受大人小孩的喜愛。

牠除了基本的坐下、趴下，出場時還記得要讓位給訓犬員，牠的個性非常穩定，訓犬員若沒cue牠，牠可以全程等待指令，不會毛躁亂動，而且非常擅長跟狗狗相處，態度溫和不會去挑釁。

洪惠雅說：「牠可以教我們很多小狗社會化的行為，以及狗跟狗之間怎麼和平相處，你可以在旁邊勾引牠，或帶你的狗狗來試試，看看牠的反應就知道，牠是一隻社會化非常棒的狗。」

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）
▲Puma老師（左）與Kuro老師（右）協助台中市動物之家推廣米克斯認養。

另一位宣導大使，是已經將近10歲的狗奶奶kuro。洪惠雅說：「為什麼我會說成犬訓練時間比較短？kuro就是最好的示範。當初牠接受訓練才一年，就已經十分出色，都不需要訓犬員下指令，只要一個連你都察覺不出來的小小手勢，牠就知道該怎麼做。」

後來動物之家的訓犬員馮哥又對kuro追加了一些花式訓練，握手、換腿、轉圈圈、八字繞，超可愛的模樣，看到的人全都發出少女般的驚呼。

對於動物之家的推廣認養、讓民眾直接了解到米克斯的好，Puma老師與Kuro奶奶兩位大使功不可沒。

想迎接天菜米克斯，你需要擁有哪三項條件？
前面提到那麼多米克斯的優點，但反過來說，我們也需要衡量自己是否具備一個好飼主的基本條件，洪惠雅舉出三大重點。

第一、 自身條件：目前《動保法》規定，年滿20歲才可以辦理寵物登記；飼主的經濟也一定要獨立，因為無論飼養任何寵物，都需要一定的花費。

第二、 飼養環境：你是租屋？公寓住宅？透天還是三合院？房東與管委會有寵物限制嗎？以及前面提及的，認養前請考慮居家空間與環境，來評估你適合養什麼狗。

第三、 生涯規劃：許多毛孩被棄養，民眾都有各種理由，但說來說去，不外乎跟個人生涯規劃有關，因此認養之前必須想清楚，例如當兵，動物托誰來照顧？情侶分手，貓狗要歸給誰？

洪惠雅說，很多男女交往會說「我們是牠的爸媽」，寵物也非常幸福，可是一旦分手，也跟人類爸媽離婚一樣，有的爭奪毛孩監護權、有的兩邊都想棄養牠，還有搬家、懷孕等等理由，不一而足。我們有沒有心理準備，一直養牠直到終老？這些都非常需要在認養前就先想清楚。

▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）
▲收容所有完整的獸醫師團隊，是你認養米克斯的最佳幫手。

收容所領養的好處：有獸醫師與訓犬員為您服務
「最後我必須坦言，為什麼我強力推薦米克斯，因為在收容所，米克斯就佔了90%，但米克斯的好，不能只有我們獸醫師才知道，所以我們需要努力站出來推銷。尤其大家可以看到，收容所一眼望去都是黑色米克斯，在台灣，黑狗確實不容易送養。」洪惠雅說。

「因此希望大家有空可以到收容所走一走，多看看這些狗狗可愛的一面，動物之家隨時都有專業的獸醫師跟訓犬員，為您推薦最適合你的狗狗；至於沒辦法認養的民眾，每一個按讚或分享都是為牠們找家的機會，也請多多協助宣傳，非常謝謝大家。」
▲▼挺挺動物小學堂／愛上米克斯2：獸醫師教你毛孩領養秘訣！。（圖／台中市動保處提供）

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★「動物當代思潮」由台南大學吳宗憲老師召集學者及夥伴所組成。透過各種方式將涉及動保議題的「動物保護學」、政策與法律等，進行跨域討論、交互檢證。更多精彩內容，請上「動物當代思潮」臉書、「動物當代思潮論壇」網站。

關鍵字： 挺挺動物小學堂當代動物思潮愛上米克斯米克斯領養洪惠雅真命天菜米克斯

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