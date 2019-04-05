即使去了上百處！　對狗狗而言：有你在就是最好的地方

▲巧比。（圖／啟動文化提供，下同）



作者：朵米（Domi）

摘自：啟動文化 《跟你一起看風景：一人一犬的日本公路冒險》



●精選書摘



離開了下著雪的箱根，我一路往南來到了伊豆半島。進入熱海地區後，原本的雪逐漸被雨取代，窗外一片陰雨綿綿，整個城市彷彿蒙上一層揮之不去的濕氣，即使是著名的度假勝地，所有的風景在雨中看來都有些灰濛濛而無精打采。

早上為了清理車上的積雪，弄得全身又冷又濕，幸好伊豆以溫泉著名，所以一抵達我便迫不及待先好好洗去一身的濕濘。



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出發前，原先以為這樣的公路旅行不曉得幾天才能洗一次澡，卻沒想到日本到處都是公共澡堂和溫泉，既便宜又舒適，根本不用煩惱洗澡的問題。甚至因為太過享受，讓我有點對泡溫泉上了癮，每到一個地方，都會特地查詢當地有沒有溫泉，雖然住不起昂貴的溫泉旅館，但通常旅館裡面都會有開放給外客的浴場，我常常藉著這種方式享用，短短幾個月下來，去了將近二十處溫泉勝地。說來有趣，要是問我最懷念日本的什麼東西，「洗澡」肯定是其中一件。



澡堂和溫泉分別不大，澡堂就是所謂的錢湯，價格比較便宜，大約在日幣500～700円左右，裡頭多是固定每天去泡澡的當地居民，以上了年紀的阿姨、婆婆為主，彼此熟識，會一邊泡澡一邊閒聊，坐在一旁，感覺就像是融入當地日常生活般有趣；而溫泉浴場的價格則通常高一點點，大約700円～1500円不等，也比較精緻些。日本人泡湯相當注重氣氛，通常都會搭配庭園造景，享受的除了溫泉本身，還有那饒富詩意的意境，可以一邊泡湯一邊感受四季之美。



說起日本的泡湯文化，對於大多數人來說也許還是有些陌生吧。日本因為火山多，所以溫泉也多，各地都有溫泉泉源，泡湯文化相當盛行。不像台灣多是穿著泳衣泡湯，一般來說，日本的溫泉都是裸湯，分成男湯與女湯，有些人可能會擔心遇到混浴，其實絕大部分都還是男女分開的。進到裡頭後，要先脫光衣服，將衣物放在儲物櫃裡，然後先在淋浴區洗澡（通常都會附有沐浴用品），將身體洗乾淨後，才能進到浴池裡泡湯，日本人很注重維護浴池的衛生，千萬記得不可以在浴池裡面搓澡。還記得第一次在日本泡溫泉時，不習慣在別人面前裸體的我，難免感到有些害羞，不過浴場裡的其他浴客早已見怪不怪，根本不會多看你一眼，於是到了後來也就跟著覺得沒什麼了。

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請繼續往下閱讀...



在陰雨寒冷的日子裡泡湯，實在是最棒的享受，泡完熱騰騰的溫泉後，身體也暖活了許多。我回到車上，巧比乖乖地在車上等我，只見雨仍持續地下著，手機的氣象預報顯示整個星期伊豆都會下雨，原本打算造訪的幾個自然景點看來是去不了了，我漫無目的地沿著伊東的海岸行駛，最後不得已只得先離開伊豆，等到之後天氣轉好再來。



再度回到伊豆，是一個月後的事了。

有別於一個月前的陰雨綿綿，這一次回到伊豆，晴空萬里，青山碧水，幾乎讓人懷疑這裡和之前來過的是同一個地方，沿著彎彎曲曲的山路行駛，眼前是數不完的風景，彷彿像是開進了一幅畫，一旁就是被陽光映照得閃閃發亮的蔚藍大海，我搖下車窗，感受微風迎面拂來的氣息。



伊豆是一座半島，三面環海，中間則是山，半島的周圍全被美麗的大海包圍，沿著海岸公路兜風，暢快愜意，周圍還有不少美麗的沙灘可以戲水，自然景觀豐富，加上四處都有溫泉，也難怪成了日本相當受歡迎的度假地點。回到台灣後，我時常想念著伊豆的碧海藍天，在旅行了日本這麼多城市後，有最喜歡的也有印象最深刻的，但若問起最想再一次造訪的地方，便非伊豆莫屬了。



我由靜岡縣的富士市慢慢進入伊豆的西岸，打算以逆時針方向繞行伊豆半島一圈。想不到就在一個轉彎後，忽然巨大雪白的富士山頭就這樣蹦出在我的眼前，因為實在是太近了，讓我愣了好半天才回過神來，「啊！是富士山！」我興奮地趕緊找個地方停車欣賞這座日本第一高峰，先前並不曉得原來伊豆的西岸也可以看見富士山，令我又驚又喜。去年才剛爬完富士山，大概是因為當時的辛苦仍歷歷在目，對於它總有種說不上來的莫名革命情感，所以在經過靜岡縣的時候常常特意到可以看見富士山的地方瞧瞧，總想與它重逢，但都因為能見度不好而無緣看到，沒想到卻在這裡與它不期而遇。或許那些最美好的相遇往往不能經過刻意安排。



伊豆西岸的公路有好幾處路段可以眺望富士山，因此沿路有幾間景觀咖啡店，可以坐下來一邊喝咖啡一邊欣賞風景。不知道是否因為淡季的緣故，又或者因為這一帶並不熱鬧，咖啡店統統都沒有營業。幸好日本到處都是自動販賣機，買了罐熱咖啡坐在路邊看海，任何地方都可以是一人咖啡館。



順著路一路往南開，接著我來到了伊豆南端的「龍宮窟」。龍宮窟是伊豆南端一處天然的海蝕洞，進入洞穴前，得先經過一小段陰暗潮濕的台階，原本還懷疑著這裡會有什麼風景好看，想不到穿越階梯後，在前方等著我的，竟是如仙境般的夢幻景色。洞穴上方的天井有一部分崩塌，形成一扇心形的天窗，當陽光灑落在洞穴裡，站在洞穴中間看，畫面美得簡直不可思議，彷彿只要穿越這個美麗洞穴，就能抵達另外一個世界，也難怪被稱之為龍宮窟了，此時的我還真有種浦島太郎見到奇幻的龍宮時的驚嘆感。



這個洞窟並不大，退潮時水很淺，可以走到洞穴的海口外，只可惜抵達時不巧遇上了漲潮的時間，沒有機會看看海口外的模樣。我拿起相機拍下幾張洞穴的照片，巧比則忙碌地在洞穴裡到處嗅聞，正當我準備離開的時候，拖鞋卻不小心卡在岩石裡，我一個使力拉起，沒想到拖鞋的帶子就這樣斷了，當場送給了龍宮，我只得很糗地光著雙腳走回停車場。



離開龍宮窟後，我繼續往前走，由伊西轉入了伊東海岸，在距離龍宮窟不遠約北方10公里處，有一處特別美麗的海灘「白濱中央海水浴場」。遠遠地，就能看見前方海域明亮的沙灘與蔚藍的海水，充滿了南國度假海島的熱帶風情，這片漂亮的沙灘既綿長又潔白。我帶著巧比到沙灘上散步，一看到熟悉的沙灘，牠立刻像是脫韁野馬般興奮地在沙灘上奔跑起來，雀躍得不得了，說不定是以為自己回到了墾丁吧。



白濱海灘是當地的衝浪勝地，只見海上滿滿的全是乘著浪板在浪壁上馳聘的浪人，完全看不出來氣溫僅有10度上下，岸上也有幾間衝浪店。事實上日本沿岸都有許多人衝浪，衝浪文化相當普及，培養出不少世界級的衝浪好手，我想是歸功於他們政府的支持與海洋教育的成功。反觀四面環海的台灣，雖然擁有大好環境，對衝浪的誤解卻非常多，禁止在颱風來臨時衝浪就是其一，錯誤的認知限制了台灣這項運動的發展，與印尼、菲律賓、日本等鄰近國家相比，我們對衝浪的觀念落後非常多。有時想想，我們自以為是的正義，以外行指導內行，真的是對的嗎？



▲上）看到沙灘，巧比顯得非常開心。▼下）城崎海岸的峭壁與浪濤。



告別美麗的沙灘後，我沿著伊東海岸繼續我的兜風之旅，接著來到了「城崎海岸」。抵達城崎海岸後，原本平直的海岸線逐漸有了變化，開始變成連綿數十公里的懸崖峭壁，景色壯麗，令人驚嘆不已。站在海岸邊，可以欣賞到驚濤駭浪的景象，這裡還有一座長達48公尺的門脇吊橋，橫亙在兩片突出的海岬之間，走在吊橋上，下方就是深不見底的大海，走起來相當刺激。我牽著巧比一起緩緩走過吊橋，幾位日本遊客看見巧比也一起走吊橋，紛紛稱讚牠好勇敢。橋的對面是門脇燈塔，我與巧比沿著燈塔旁的森林步道漫步，步道一旁就是陡峭的懸崖，不時可以看見巨大的白色浪花拍擊在崖壁上。



左）橫亙在兩座崖壁之間的門脇吊橋，橋下是深不見底的驚濤駭浪。

右）走在吊橋上，巧比被路過的日本遊客稱讚好勇敢。

在開車往返城崎海岸的時候，我看見路邊有一間招牌很大的「愛犬休息站」，相當好奇於是決定停車進去瞧瞧。原來這是一間歡迎寵物入內的主題休息站，有室內外的狗狗遊戲場，也有提供餐點，我幫巧比與自己各點了份餐點坐下來享用，難得可以吃到肉丸子的巧比，幾乎是用光速狼吞虎嚥地將盤子裡的食物給吃光光。



餐廳內也有不少帶著狗出遊的日本旅人，其實日本養寵物的人非常多，在休息站過夜時也經常看到開著露營車載狗狗出來玩的家庭，把狗狗當成家人一樣重視。但日本人與台灣人不同，主人們彼此牽著狗狗在路上遇到時的第一個反應都是拉緊項圈，鮮少主動搭話，並非像我們一樣會想讓狗狗們接觸看看，對陌生人算是比較保守，不過當然我們偶爾也會遇到一些熱情的狗狗與主人，彼此大聊特聊狗狗的事，通常聽到我們來自台灣，他們總會感到相當吃驚，好奇地詢問我們要去哪裡，並囑咐我們一路小心。



在伊豆一連待了數日，最後離開前，我和巧比去造訪了有伊豆之瞳美稱的「一碧湖」。這是一座由數萬年前噴發的火山所造成的火山湖，分成大小兩池，周圍環境清幽，濕地生態豐富，除了水鳥，池中甚至還有許多鯉魚和烏龜。



原本打算要來踩踩天鵝船，沒想到湖邊的天鵝船店家卻不巧剛好休息，無緣享受在湖上漫遊的輕鬆寫意；不過漫步在湖邊的林間步道，氣氛倒也十分悠閒。即便沒有搭到天鵝船，巧比仍舊非常開心地在步道上跑跑跳跳，對牠而言並沒有差別。因為對狗狗而言，即使去了上百個地方，這個世界上永遠只分成兩個地方：有主人的地方，和沒有主人的地方。



有你在的地方，就是最好的地方。



上）巧比在日本寵物餐廳享用著肉丸子大餐。下）一碧湖擁有豐富生態。







★本文經啟動文化 授權，摘自《跟你一起看風景：一人一犬的日本公路冒險》。

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