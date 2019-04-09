貓毛滿天飛！　4喵同居人傳授6招實用巧思…再懶都能過舒適生活

作者：野澤延行

譯者：何姵儀

摘自：台灣東販《貓奴必備的家庭醫學百科》

●精選書摘



貓毛滿天飛！不再為貓毛所困的實用巧思



貓咪總是喜歡四處翻滾，模樣固然療癒，但是一望向房間，就可以發現貓毛四處紛飛。身為4隻貓咪的同居人Yano，推薦幾招「貓毛清理」實用巧思，幫助大家從中找出適合自己的掃除方式，從此再忙、再懶都能和貓咪過上舒適的生活！

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巧思1 梳理貓毛要在浴室裡





想要預防貓毛滿天飛，最好的方法就是多替貓咪梳毛，為了避免家裡貓毛滿天飛，我們都是在浴室裡幫貓咪梳毛的，在浴室梳毛可以用水沖，使貓毛聚集在同一個地方，非常方便！

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巧思2 先了解不會讓貓毛看起來很明顯的材質





衣服上稍微沾到貓毛，其實沒有什麼害處，不過太明顯的話，還是會讓人非常在意，是吧？所以Yano家的衣服、室內的布製裝飾等，都是挑選看不出貓毛的材質。



根據我的研究，讓貓毛看起來最明顯的是「單色系以及深色系的布料」，讓貓毛不會那麼明顯的「花色系」，超過兩種顏色的線編織而成的花布，視覺上有降低貓毛明顯程度的效果。



最愛的混色花線汗衫，讓貓毛不會那麼明顯的「混色花線」，數種不同顏色的線編織而成的混色花線，也不會突顯出貓毛。

巧思3 四處紛飛的貓毛，用縫隙灰塵清潔刷，與手持吸塵器清理







以前人們會說「灰塵拍一拍就會掉」，可是對於最近的人來說，想要清除灰塵，用「擦的」或是「吸的」絕對比較好！

Yano家在清除貓毛時常用的工具，是縫隙灰塵清潔刷與手持吸塵器。



伸手無法觸及的地方用縫隙灰塵清潔刷，我自己本身是用無印良品的伸縮型縫隙灰塵清潔刷，刷頭部分可調整角度，角落的灰塵會附著在上面，像是家具後方與冷氣上方只要輕輕一擦，兩三下就清潔溜溜。而且刷頭還可以水洗，非常方便！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

細部地方就用手持吸塵器









書架周圍、電腦鍵盤與窗框溝槽之類的角落，是用宜得利的手提吸塵器（Nitori Handy Cleaner CT-23）來清理。毛刷吸頭可拆，非常實用。容易髒的鍵盤縫隙也OK。

巧思4 沙發上的貓毛，先噴水再手搓







我們針對沙發上的貓毛做了一個實驗，看看用隨手黏或先噴水再搓毛，哪一個方法比較好清。用隨手黏，需要用掉6張才清得乾淨……，結果發現……在沙發上噴水這個方法，可以輕鬆地將貓毛清乾淨！

噴水在沙發上，將整個椅面噴濕。





手掌放在噴濕的椅面上，以畫圓的方式輕輕搓揉即可。雙手不需沾濕，只要在沙發上噴水就好，這樣會更好清。



畫圓畫圓……







重複噴水&畫圓這兩個動作，就可以搓出一團貓毛，非常神奇！搓成一團了！再用隨手黏做最後清潔，只要2張就夠，非常節省！

巧思5 在家中各處都準備好隨手黏







其實懶得打掃，也有可能是因為發現貓毛時，一時找不到打掃用品而作罷，只要沿著動線擺放隨手黏，就可以隨時清理了。



玄關放了一支隨手黏，這樣出門時可以順手黏一下身上的貓毛，選的種類是看起來不醒目的迷你尺寸。



衣櫃裡放了衣物防靜電噴霧與殺菌噴劑，更衣時是用一般尺寸的隨手黏來處理衣服上的貓毛。常穿的衣服是容易沾上貓毛的聚酯纖維材質，所以通常還會用到衣物防靜電噴霧與殺菌噴劑。







沙發旁也放有隨手黏與強力清潔滾輪，而且是藏在進門看不到的角落。







巧思6 可清除大量貓毛的強力清潔滾輪





這裡用的是附把手的強力清潔滾輪（Nippon Seal）。



聚集在裡面的貓毛囤積到某個程度後，就可以一口氣全部清除乾淨，非常實用。有了它，就能心情愉悅地清理地毯或地墊上的貓毛，而且還能重複使用，是CP值絕佳的好工具。











只要前後輕輕滾動，刷子上就會沾滿貓毛，可以清出黏在地墊或地板上的貓毛，囤積在內部。



哇，竟然可以清出這麼多貓毛來！按下把手的按鍵，打開蓋子，就能將囤積在內部的貓毛清除乾淨了。







★本文經台灣東販授權，摘自《貓奴必備的家庭醫學百科》。

★許多愛貓的人都喜歡自稱貓奴，可是你真的懂你的寶貝貓咪在想什麼嗎？貓咪挑食不吃飯的時候該怎麼辦？如何打造兼顧舒適性與運動量的貓宅？怎麼讀懂貓言貓語中隱藏的喵心情？

