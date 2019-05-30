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訓練握手...妹「臉懵」偷瞄　模範柴哥一旁大秀技能：跟著我做！

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寵物小組／綜合報導

跟著哥哥的腳步，包準你吃香又喝辣！飼主周廷穎這天想訓練柴犬妹Mini握手，只見Mini看到人伸出手來卻一臉懵，直到牠偷瞄哥哥Cooper的動作，才把自己的狗掌交給飼主，還很快地學會換手，迅速學會握手技能，甚至還能和葛格一起來場「握手秀」！

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▲▼柴妹學握手狂瞄哥哥動作。（圖／飼主周廷穎授權提供）

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▲Mini偷瞄哥哥的動作。

從影片中可以看到，柴柴兄妹倆吃飽飯後向飼主討零食，沒想到Mini卻遇上狗生第一個關卡！只見牠看到人手伸出來後沒有零食，立刻露出一臉不解的表情，不知道自己該做些什麼？這時牠想起可以「偷瞄」哥哥的做法，偷看後牠才知道原來要交出自己的手手，被搖幾下後再換手，只要模仿Cooper的動作準沒錯！在模範生哥哥的帶領之下，Mini一個半月大就學會坐下跟握手，對柴妹來說有葛格Copper在，學技能就是小事一樁！

▲▼柴妹學握手狂瞄哥哥動作。（圖／飼主周廷穎授權提供）

▲兄妹檔同步握手秀。

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周廷穎將這段逗趣影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」，引來不少網友被柴柴兄妹檔萌翻留言，「有樣學樣真可愛」、「有大隻的可以模仿學得快」、「小柴一臉懵懂」、「好像在操兵」、「 好忙的大小柴，為了吃XD」、「別人家的柴不會讓我們失望」、「我的天呀，超級可愛的啦～」。

▼更多精采影音。

關鍵字： 柴犬握手坐下零食學習

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