10年愛犬走失！腦麻惟惟失眠、情緒大　只盼尋回「家人」

▲愛犬走失，腦麻患者失眠多天狀況越來越差。（圖／網友藍婉婷授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

台北市腦性麻痺的患者惟惟即便生心理發育都和一般人不同，但她仍感受得到愛犬Miluku（米嚕苦）無時無刻的陪伴，然而Miluku卻在幾個月前不小心走失，突然失去狗狗的她身體狀況明顯變差。惟惟一家也心急地在各社團發出協尋文章，期盼能找回10年的「家人」。

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▲西高地白梗犬Miluku走失。

惟惟是一名重度腦性麻痺的患者，雖然沒辦法講話和表達，生活起居也需要有人照顧，但她的快樂卻很簡單，小小的事情都能讓她開心，也很喜歡熱鬧。家人出門上班上課無法陪伴時，Miluku都會在惟惟身邊，雖然沒辦法直接互動，但只是在一旁走動，或者是趴在椅子底下，就能紓解惟惟的寂寞。

惟惟的妹妹藍婉婷說，姐姐雖然活動不方便，但聽得到也感受得到，「只要聽到大家和Miluku一起玩，她也會跟著一起呵呵笑。」儘管惟惟無法親自表達Miluku對她的重要性，但家人們深深地相信他們之間的羈絆。

▲惟惟一家合照。

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2018年12月13日惟惟一家忙著搬家，Miluku趁亂跑出家門不見蹤影，少了狗狗的陪伴對惟惟影響十分龐大，對她來說這一切的變化難以承受，因此經常失眠，需要依賴藥物才能入睡，情緒起伏也明顯變大。

惟惟一家對於愛犬的走失也十分痛心，急迫地想尋回家中寶貝，惟惟的妹妹藍婉婷說道，「希望撿到Miluku的好心朋友，能夠儘早將狗狗還給我們，牠對於我們來說是家人，牠的歸來對姐姐來說更是莫大的幫助！」即便Miluku走失時間已有5個月，但惟惟一家不會放棄，希望能早日找回10多年的「家人」。

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