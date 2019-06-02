ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

10年愛犬走失！腦麻惟惟失眠、情緒大　只盼尋回「家人」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼愛犬走失，腦麻患者失眠多天，家屬盼尋回家人。（圖／網友藍婉婷授權提供） 

▲愛犬走失，腦麻患者失眠多天狀況越來越差。（圖／網友藍婉婷授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

台北市腦性麻痺的患者惟惟即便生心理發育都和一般人不同，但她仍感受得到愛犬Miluku（米嚕苦）無時無刻的陪伴，然而Miluku卻在幾個月前不小心走失，突然失去狗狗的她身體狀況明顯變差。惟惟一家也心急地在各社團發出協尋文章，期盼能找回10年的「家人」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼愛犬走失，腦麻患者失眠多天，家屬盼尋回家人。（圖／網友藍婉婷授權提供）

▲西高地白梗犬Miluku走失。

惟惟是一名重度腦性麻痺的患者，雖然沒辦法講話和表達，生活起居也需要有人照顧，但她的快樂卻很簡單，小小的事情都能讓她開心，也很喜歡熱鬧。家人出門上班上課無法陪伴時，Miluku都會在惟惟身邊，雖然沒辦法直接互動，但只是在一旁走動，或者是趴在椅子底下，就能紓解惟惟的寂寞。

惟惟的妹妹藍婉婷說，姐姐雖然活動不方便，但聽得到也感受得到，「只要聽到大家和Miluku一起玩，她也會跟著一起呵呵笑。」儘管惟惟無法親自表達Miluku對她的重要性，但家人們深深地相信他們之間的羈絆。

▲▼愛犬走失，腦麻患者失眠多天，家屬盼尋回家人。（圖／網友藍婉婷授權提供）

▲惟惟一家合照。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

2018年12月13日惟惟一家忙著搬家，Miluku趁亂跑出家門不見蹤影，少了狗狗的陪伴對惟惟影響十分龐大，對她來說這一切的變化難以承受，因此經常失眠，需要依賴藥物才能入睡，情緒起伏也明顯變大。

惟惟一家對於愛犬的走失也十分痛心，急迫地想尋回家中寶貝，惟惟的妹妹藍婉婷說道，「希望撿到Miluku的好心朋友，能夠儘早將狗狗還給我們，牠對於我們來說是家人，牠的歸來對姐姐來說更是莫大的幫助！」即便Miluku走失時間已有5個月，但惟惟一家不會放棄，希望能早日找回10多年的「家人」。

▲▼愛犬走失，腦麻患者失眠多天，家屬盼尋回家人。（圖／網友藍婉婷授權提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 西高地白梗走失腦性麻痺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／真貓真事改編！塞乃喵演出插畫精髓　輕聲呼喊飼主..

遭2次退養...米克斯活出公主般狗生　當「老小孩」..

真的是鵝子！土鵝脖子超符人體工學　「緊緊相依」閃瞎..

別人家的貓！橘喵聽拍床暗示秒現身　「追手」饋頭超塞..

柴挨罵秒用「肉球攻」撒嬌　裝可憐博同情：鼻要生氣～

聖上爽躺6月大孕肚　隔肚皮「胎教」小貓奴：快出來幫..

柴穿雨衣秒「當機」！　當模型定格30秒不出門尿尿：..

萌喵撒嬌大招！　小跑步「熱情撲懷」迎接爸回家：好想..

貓被冷落氣炸！狂刪光6頁文字檔報復　只留下「Xxx..

影／喵貼地蠕動華麗登場…「嗑藥式」撒嬌迎媽回家　網..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗..

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底..

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

跟著主人衝浪！怕水阿金愛上游泳　潛入湖底...髮絲..

汪陶醉坐搖搖車…全場牠最High　一旁弟弟笑容逐漸..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟路邊

「落拍柴」打針笑瞇瞇　一結束「慘叫7連發」腿還狂踢

每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知..

10年愛犬走失！腦麻惟惟失眠、情緒大　只盼尋回「家..

海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反應笑..

80KG蒜頭討肉！標準喊「阿爸」被無視　只好瘋狂求..

住持吃早飯有護法「四面討食」　他邊吃邊餵愛貓閃瞎網

桌下探出一顆毛毛頭！　小虎斑睡前輕喵「搖尾討摸摸」

拿起「半截百元鈔」4柯基秒看不同方向　爸：兇手是誰..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

快訊／南澳鄉金岳瀑布1男溺水　警消搶救中

大便超臭「腸癌找上門」！6排便警訊小心：肚子壞菌太..

「小鄧紫棋」喝喜酒穿超辣！　一轉身尺度大開…網驚：..

第一次學走路、求喝奶！日奈良鹿苑開放整月　遊客可賞..

0603好星運開關│水瓶開好運，為巨蟹打打氣

愛迪達X《玩具總動員4》帶來巴斯光年UB 19　連..

路口驚悚對撞！　救護車翻覆小轎車飛稻田　2傷1命危

黃定和批「政治詐欺集團首腦」　呂國華：從不結黨營私

中職／長打能力復甦　蔣智賢腳傷無礙找回火燙手感

寵物動物熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

讀者迴響

熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

養寵物能預防疾病？研究：體味可..

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗貓忙翻！

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底要不要尿

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面