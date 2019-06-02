ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

綠油油稻田有「黑袋鼠」在ㄉㄨㄞ么么！　網笑：有裝彈簧嗎？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲綠油油稻田有「黑袋鼠」在ㄉㄨㄞ么么！　網笑：有裝彈簧嗎？。（圖／黑皮仔與小黑的日常生活提供）

▲黑皮在田裡瘋狂跳來跳去，就像一隻黑袋鼠。（圖／黑皮仔與小黑的日常生活提供）

寵物小組／綜合報導

住在桃園市的黑色米克斯「黑皮」喜歡在阿公的田裡跳來跳去，但因為會惹阿公生氣，只好乖乖收斂。不過，黑皮這天逮到機會溜出門，馬上就投奔稻田懷抱，一次跳到滿意為止，只見牠上上下下彈跳約20次，遠看就像綠油油田裡出現了一隻「黑袋鼠」，讓網友們笑翻了。

臉書粉絲專頁「黑皮仔與小黑的日常生活」在社團「有點毛毛的」分享影片，並寫道「一起抓老鼠，巡田開始。我跳～我跳～我跳跳跳！」畫面中，黑皮雀躍地跳來跳去，看起來十分開心，繞了好大一圈，跳夠了，才跑回田邊鑽出來，帶著滿臉笑意離去。飼主也在留言補充，因為阿公看到黑皮這樣會罵人，所以黑皮已經很久沒有這麼做，「但牠這天溜出門，給牠逮到機會，就回不去了。」

請繼續往下閱讀...
 

網友們看了紛紛留言，「好久沒看到了！還是一樣敏捷」、「是袋鼠嗎！哈哈」、「好雀躍的跳法哦！一定很開心！」、「阿公在旁邊看了很火大」、「請問黑袋鼠哪來的？XDDDD」、「這是彈簧田嗎」、「跳跳小黑馬」、「裝彈簧」、「打地鼠的概念……」、「有夠可愛的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

馬麻先前受訪時表示，黑皮在田裡跳來跳去，其實是在尋找田裡的害蟲、老鼠等等。今年6歲的黑皮從小就很喜歡在田裡活動，除了追逐昆蟲和田鼠之外，和汪朋友在田裡玩躲貓貓也是牠生活中的一大樂趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

相關報導：
 比羚羊ㄉㄨㄞ！黑狗兄田裡彈跳　網笑：阿公在背後很火

有路不走，堅持走水溝水溝比較涼快啦 天氣炎熱要注意毛寶貝哦～免得肉墊燙傷

黑皮仔與小黑的日常生活發佈於 2019年6月1日 星期六

▼更多精彩影音。

關鍵字： 有點毛毛的黑狗歐告稻田

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

半夜響起轟天雷！　80KG高加索「嚇壞跳床上」：阿..

剃刀不能用！媽拿出「30多年剪刀手」　狗狗變「沙威..

4狗圍咬眼鏡蛇！她回家驚見地上「屍體斷3節」心疼燒..

影／橘貓睡到「蛋蛋分離」嚇壞網友！　「神手媽」曝真..

「活體小白狗」擠娃娃機任人夾！　見爪子重重落下嚇得..

餵完街貓回家「屋裡狗狂叫」　她瞄到窗戶黑影驚呆：被..

汪咬壞神桌！媽po照求情「牠知錯了」　網全笑翻：真..

「墨水不夠」垂耳→立耳！整天衝田裡玩到變色　媽笑：..

惡霸犬爽玩泥巴變「土狗」　網笑翻：猛一看以為是河馬

主人幫柴點叉燒飯　老闆質疑「狗吃這樣不健康」聽完原..

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳..

法鬥忘情「舌吻魚缸」媽傻爆眼！ 張嘴想咬魚.....

飼料掉地板...奴才撿起遭暴打　潔癖喵：超過3秒不..

「公主病發作」莫名爆氣出拳　無奈爸一手打字、一手逗..

風水不好！柴柴來回跳求尿之舞　媽等半小時傻眼：到底..

即時路況「貓困交流道」　他遇塞車往旁一看...立刻..

小黑汪坐書桌前苦惱：看不懂R　「無辜臉回眸發求救信..

真貓真事！塞乃喵演出插畫精髓　 輕聲呼喊飼主：來看..

睡覺狂被狗擠　奴才特製小床給牠...結局讓190萬..

綠油油稻田有「黑袋鼠」在ㄉㄨㄞ么么！　網笑：有裝彈..

自動加菜！歐告把碗吃了睡醒「問號臉」看爸　網笑：養..

迷你柴夢到「騎歐兜麥ㄆㄟ掐」　手手狂催油門當飆仔！

柴犬失蹤還不到1天　找到「整坨皮毛、內臟」被丟路邊

「落拍柴」打針笑瞇瞇　一結束「慘叫7連發」腿還狂踢

每次生氣都罵狗這句！　鄰居阿姨嚇壞：放出來前要通知..

10年愛犬走失！腦麻惟惟失眠、情緒大　只盼尋回「家..

海關犬上班緊張！找訓犬員蹭腿撒嬌　隔壁老鳥這反應笑..

80KG蒜頭討肉！標準喊「阿爸」被無視　只好瘋狂求..

驚悚影曝光！女右轉撞人太緊張「一路輾進底」　男大生..

李玉璽情變後首露面　飆唱「疑泛淚」洩與溫妮近況

不斷更新／朱元勤陽春砲一棒超前　7局統一3：2兄弟

張鈞甯帥慘了！　戴IWC飛行錶秒變型女

粉絲為她受傷　拐拐「沒換裝」收工秒奔醫院：我很擔心

法網／謝淑薇、史崔克娃遭橫掃　女雙無緣8強

玉山盃／新北市1分險勝桃園市　近5年來奪第4座冠軍

中職／3連戰牛棚太燒　統一江承峰、黃竣彥升一軍

端午連假天氣搶先看！一張圖看懂雨下在哪　下波鋒面估..

屍體也消失！他出門見幼子突失蹤「留滿地血痕」…前妻..

寵物動物熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

養寵物能預防疾病？研究：體味可..

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

讀者迴響

熱門新聞

認養33隻浪浪　動保員開門超驚..

影／超萌吉娃娃遭染成「惡魔犬」

「1顆狗頭」掉椅上　網友全發毛

眼鏡蛇抬頭看路標　網笑：迷路了

小黑綑綁案兇手「養牠12年飼主..

緝毒犬值勤「嘴饞」偷吃2根薯條

約好下班餵飯　浪貓守陽台外整晚

一早轉身「老公換人當」枕邊變牠

群居性的巨首雙齒獸　應跟現代狗..

浪犬慘遭「膠帶綑綁」惡意丟車底

養寵物能預防疾病？研究：體味可..

14歲老貓突猝死　巧合讓她淚崩

球蟒抬頭討摸「撸到一臉懵逼」

初次見面被巴頭　小老虎找媽痛哭

黃金獵犬變黑金！躲巷口不敢回家

最新影片

更多

黃狗「狂聞猛啃」橘貓46秒停不了 吸到皺鼻...網笑：一看就是癮君子

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

使命必達！大黃化身小僕人幫拿酒 主人「1指令」秒跳起...網驚：太有才

法鬥忘情「舌吻魚缸」媽傻爆眼！ 張嘴想咬魚...網：你又不是貓XD

飼料掉地板...奴才撿起遭暴打　潔癖喵：超過3秒不能吃了！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面