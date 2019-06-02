綠油油稻田有「黑袋鼠」在ㄉㄨㄞ么么！　網笑：有裝彈簧嗎？

▲黑皮在田裡瘋狂跳來跳去，就像一隻黑袋鼠。（圖／黑皮仔與小黑的日常生活提供）

寵物小組／綜合報導

住在桃園市的黑色米克斯「黑皮」喜歡在阿公的田裡跳來跳去，但因為會惹阿公生氣，只好乖乖收斂。不過，黑皮這天逮到機會溜出門，馬上就投奔稻田懷抱，一次跳到滿意為止，只見牠上上下下彈跳約20次，遠看就像綠油油田裡出現了一隻「黑袋鼠」，讓網友們笑翻了。

臉書粉絲專頁「黑皮仔與小黑的日常生活」在社團「有點毛毛的」分享影片，並寫道「一起抓老鼠，巡田開始。我跳～我跳～我跳跳跳！」畫面中，黑皮雀躍地跳來跳去，看起來十分開心，繞了好大一圈，跳夠了，才跑回田邊鑽出來，帶著滿臉笑意離去。飼主也在留言補充，因為阿公看到黑皮這樣會罵人，所以黑皮已經很久沒有這麼做，「但牠這天溜出門，給牠逮到機會，就回不去了。」

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網友們看了紛紛留言，「好久沒看到了！還是一樣敏捷」、「是袋鼠嗎！哈哈」、「好雀躍的跳法哦！一定很開心！」、「阿公在旁邊看了很火大」、「請問黑袋鼠哪來的？XDDDD」、「這是彈簧田嗎」、「跳跳小黑馬」、「裝彈簧」、「打地鼠的概念……」、「有夠可愛的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

馬麻先前受訪時表示，黑皮在田裡跳來跳去，其實是在尋找田裡的害蟲、老鼠等等。今年6歲的黑皮從小就很喜歡在田裡活動，除了追逐昆蟲和田鼠之外，和汪朋友在田裡玩躲貓貓也是牠生活中的一大樂趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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