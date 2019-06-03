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新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生

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▲▼新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生。（圖／新北市動保處提供）

▲白豬被民眾發現癱倒在運送屠宰場附近的草坪。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處接獲民眾通報，1隻100斤（約60公斤）白豬被發現在樹林環漢路旁草坪，後腿摔傷無法站立，送到收容所安置2週，一度成為孤兒。所幸透過TSPCA(台灣防止虐待動物協會)熱心幫忙介紹，到台南私人收容所安養天年，過著吃素的嶄新豬生。

▲▼新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生。（圖／新北市動保處提供）

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▲豬隻的後腿摔傷，當日無法站立。

動保處於4月11日8時接獲通報，這隻受傷的白豬掉落在送運屠宰場的道路上，推測應為從運豬車掉落，不慎摔出受傷，一開始後腿無法自行站立，在板橋動物之家收容2週，無人領養回去，樹林分局也協助調閱監視畫面，但亦無相關運豬車具體影片。

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 TSPCA(台灣防止虐待動物協會)得知後幫忙介紹私人收容所，將牠送到新園區生活。動保處追蹤認養人照顧情形，發現這隻豬現在已經可以行動自如，每日並有專人餵養照顧，無憂無慮好不快活，對照摔車當天同一天，其他豬隻早已屠宰供人食用。

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▲▼新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生。（圖／新北市動保處提供）

▲板橋動物之家獸醫每日治療醫療。

每日照顧這隻白豬的廖盈鍠看著牠恢復行走能力，剛來時對陌生環境適應不好，不太吃飼料，後來會自己爬起來找吃，現在除了左後腿有一點跛腳，已恢復自理能力，牠已適應收容園區的生活。

▲▼新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生。（圖／新北市動保處提供）

▲豬隻到私人收容所之後漸漸能站立了。

廖先生說，護生園區專門經濟動物收容為主，主食以素食為主，沒有收容貓狗，看著白豬日漸康復，心中便充滿喜稅，而在園區內師兄姐們，大家都懷抱救濟動物心念，一齊為動物福祉而努力。

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關鍵字： 白豬屠宰場跳車摔傷吃素新北市動保處

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