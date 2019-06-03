萌貓叼吸管套直衝「秘密基地」　主人一看翻出「超豐富蒐藏」

▲Pooky把吸管套叼去秘密基地藏起來。（圖／Instagram／littlemunchiepooky）

寵物小組／綜合報導

喵星人也喜歡蒐藏東西！國外這隻名叫Pooky的曼赤肯有個可愛的小怪癖，只要看到喜歡的東西就會叼去藏起來。這天，主人拿出一根塑膠吸管套，Pooky果然就被吸引過來，開心地將這個新的「蒐藏品」叼到牠的秘密基地去。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主在Instagram帳號littlemunchiepooky寫道，Pooky習慣把牠喜歡的東西藏起來，通常是家裡一些普通的東西，像是塑膠蓋、湯匙、紙球和玩具，而牠最喜歡收集的就是塑膠吸管套和紙吸管套。Pooky偏好那些可以發出「小聲響」的東西，並將這些物品收藏在一個紙袋裡，不過除了紙袋之外，家中還有其他許多「秘密基地」讓牠藏寶貝。

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▲Pooky的蒐藏包括紙球、塑膠套、小玩偶等等。（圖／Instagram／littlemunchiepooky）

畫面中，Pooky看到主人手中的吸管套，馬上從樓梯上跑下來，輕輕把東西叼在嘴裡，轉身又跑上樓梯，奔過走廊，來到牠的秘密基地，把吸管套放進紙袋裡。飼主隨後將紙袋裡的物品拿出來清點，可以看到除了吸管套外，還有皮卡丘、寶貝球、小玩偶，和其他塑膠垃圾。

這段可愛影片po上網短短1天，就累積近15.4萬次觀看，並有超過3.6萬個讚。網友們紛紛留言，「Pooky真是世界上最可愛的小生物了」、「整顆心都因為Pooky而融化了」、「很認真地把東西藏起來」、「怎麼可以這麼可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Pooky the Munchkin（@littlemunchiepooky）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 1 日 上午 9:29 張貼

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