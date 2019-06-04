白目貓偷揍刺蝟「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃跑：抱歉打擾了QQ

▲貓咪偷打刺蝟秒後悔逃跑。（圖／翻攝自Twitter@ tikuwamaru0728）

寵物小組／綜合報導

看我的貓拳！日本橘貓さんて君常常一個不開心就想動手教訓對方，這天牠又意圖教刺蝟規矩，只見牠使用貓拳後，卻發現自己打錯地方，讓牠嚇得逃之夭夭！飼主將這段逗趣影片上傳到Twitter@tikuwamaru0728，さんて君白目又逗趣的偷襲笑翻不少網友。

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▲橘貓躲起來刺探軍情。（圖／翻攝自Twitter@ tikuwamaru0728）

從影片中可以看到，さんて君躲在椅子後鬼鬼祟祟，一直盯著箱子裡的刺蝟，果不其然下秒橘貓就伸出「黃金左手」偷襲對方，準備卯起來揍一頓讓刺蝟知道誰才是老大！沒想到劇情出現大反轉，貓咪出手後竟立刻收回，原來是牠打中敵人的最佳「背刺」防護罩，讓さんて君嚇得不敢打第2下，只好裝沒事默默地逃離現場，將老大頭銜拱手讓給刺蝟。

▲貓咪和刺蝟對峙中。（圖／翻攝自Twitter@ tikuwamaru0728）

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さんて君偷襲刺蝟影片被上傳後，在網路上造成瘋傳，也有人逗趣留言，「刺蝟表示：你TMD知道誰才是老子了吧」、「貓咪真的超欸小」、「有勇無謀」、「多麼痛的領悟」、「貓：抱歉打擾了...」、「立刻gg」、「離開鏡頭躲起來拔刺」。

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