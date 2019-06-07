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80kg高加索「囧臉飛高高」！　網一看驚呆：阿爸腰還在嗎？

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▲80kg高加索「囧臉飛高高」！　網一看驚呆：阿爸腰還在嗎？。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

▲阿爸準備舉起蒜頭。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

寵物小組／綜合報導

家住宜蘭的高加索犬「蒜頭」身形巨大，直立時身高將近180公分，體重則有80公斤。這天爸爸挑戰抱蒜頭「飛高高」，雖然成功將愛犬舉起，但吃力模樣讓許多網友忍不住關心他「腰還在嗎？」、「小心別閃到腰了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

蒜頭媽在臉書粉絲專頁「毛手毛腳」分享愛犬飛高高的畫面，並寫道，「阿爸縮（說）...再胖下去，阿爸不幹啦！」有趣的是，這其實是蒜頭第一次體驗飛高高，但牠似乎不懂箇中樂趣，反而露出無奈又厭世的表情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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爸爸抱蒜頭的畫面看在媽媽眼裡仍是有些吃味，她開玩笑說，「抱兒子，不用抱兒子牠老母嗎！」網友們則紛紛笑說，「下次應該要先抱蒜頭母，再抱蒜頭」、「蒜頭爸要抱蒜頭來練一身肌肉來抱蒜頭母」、「免費的健身器材欸～蒜爸太強了，我想看蒜媽也飛高高，哈哈哈」。

▲80kg高加索「囧臉飛高高」！　網一看驚呆：阿爸腰還在嗎？。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

▲蒜頭飛高高。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

▲80kg高加索「囧臉飛高高」！　網一看驚呆：阿爸腰還在嗎？。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

▲蒜頭眉頭緊皺，似乎有點無奈。（圖／有點毛毛的／臉書粉絲專頁「毛手毛腳」提供）

蒜頭曾經有過3任飼主，後來因故被棄養到中途之家，1歲多時才遇上現在的阿母。蒜頭媽先前受訪時表示，蒜頭剛到家裡時並不信任人，「我花了一個多月的時間每天在家裡跟蒜頭講話，每天抱著牠、跟牠玩，讓牠知道我會一直在牠身邊，終於牠相信我，會對我笑對我撒嬌。」

媽媽雖然疼愛蒜頭，卻也堅持不能寵壞牠，而是要教育牠、幫助牠更加社會化，因此每每蒜頭犯錯，媽媽肯定是教訓牠最兇的人，同時也是最心疼牠的人。現在，蒜頭過著幸福又快樂的日子，也從當初的「猛犬」漸漸轉變成憨厚乖巧的「萌犬」。

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關鍵字： 高加索蒜頭飛高高毛手毛腳

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