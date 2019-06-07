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柯基示範成功率100%立蛋！「色色視角」笑歪粉絲：每年必看

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▲多多為大家示範「成功率超高」的標準立蛋。（圖／YouTube＠連環泡有芒果影片專區》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

這部影片每年端午節都要拿出來複習一下！粉專《連環泡有芒果》7日貼出柯基「多多」示範標準立蛋的搞笑短片，只見無辜的小柯基遭到主人邪惡視角逼視，在眾多廣大粉絲面前害羞示範。可愛的影片一出，瞬間笑翻好多粉絲，紛紛直呼「每年必看的經典」、「不要再炒冷飯了啦～直接開直播示範好嗎XD」。

影片中，多多哥哥笑問大家「端午節要幹嘛呢？端午節就是要...立蛋！」接著影片開始往下滑，看到多多呈現一個詭異「半蹲」姿勢。可愛的多多後腳微彎、身體定格，將兩粒蛋蛋直挺挺地立好立滿。哥哥目睹此景笑到不行，憋笑詢問「多多你在立蛋喔？」

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▲柯基示範成功率100%立蛋！「色色視角」笑歪粉絲：每年必看。（圖／粉專《連環泡有芒果》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這是一顆絕對不會倒的蛋蛋。

哥哥搞笑特寫寶貝的重要部位，並敬祝大家「端午節立蛋成功！」網友看完經典影片後，在留言處回覆著，「每年都上演這齣戲碼，百看不厭～笑翻」、「當初就是看這影片入坑的，再次看還是笑死～」、「端午節讓多多立蛋給你看」、「每年都想到這個」。

▲柯基示範成功率100%立蛋！「色色視角」笑歪粉絲：每年必看。（圖／粉專《連環泡有芒果》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲立完準備出門散步去。

粉專《連環泡有芒果》擁有90萬名的粉絲追蹤，哥哥常常在上頭分享柯基父子檔「酒酒」、「大大」、「多多」的逗趣事蹟，其中以酒酒最愛翻白眼聞名。

▲柯基示範成功率100%立蛋！「色色視角」笑歪粉絲：每年必看。（圖／粉專《連環泡有芒果》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

肥酒的羊毛氈小分身介紹與不孝子大大的暴走～（圖／翻攝自YouTube／連環泡有芒果影片專區）

▲▼酒酒翻白眼。

▲酒酒不斷翻著白眼。（圖／翻攝自粉專「連環泡有芒果」）　

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關鍵字： 柯基連環泡有芒果立蛋端午節

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