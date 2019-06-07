阿母回家了！米克斯「八字眉燦笑」迎接　她瞬間萌醉拿肉乾伺候

▲胖胖：阿母（肉肉）回來了！（圖／網友彭心怡‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

這個笑容笑出花朵來了！網友彭心怡分享自己回到家時，看到愛犬米克斯「胖胖」站在牆角，露出超級療癒的「燦笑臉」。飼主笑說自己當場被萌醉，身體不自覺去拿出肉乾伺候。可愛的照片一出，果真萌的網友不要不要的，瞬間萌倒一大票人。

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從飼主拍下的照片中可見，站在柵欄裡的胖胖，看見最愛的阿母回家了！興奮站在角落邊，用好期待的表情求關注。只見胖胖的嘴巴笑成彎彎一條線，兩眼撐得圓圓又大大，其中可愛的眉毛還變成八字眉，迎接的模樣相當勾椎，思念阿母的表情全寫在臉上。

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胖胖的笑容療癒了飼主疲憊的心情。飼主PO文笑說，「看到阿母回家笑成醬～我也是醉了！馬上肉乾伺候」網友看完胖胖照片後，直呼這個表情超級母湯，「天啊～怎麼這麼可愛」、「嘴裂好開」、「阿母應該每次回家都被這笑容溶化」、「一種笑到讓你內心發寒的港覺」、「好可愛喔，怎麼會這個臉～超可愛的」、「都笑到裂開了」，不過也有一些網友表示，「會不是是剛剛做壞事，才笑成這樣XD。」

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