幫助動物社會化！動保處推多元化志工課程　打開YouTube就能學習

▲訓練師親自指導志工訓練大丹狗。（圖／台北市動保處提供，下同）



寵物小組／綜合報導

台北市動保處為了提升動物福利品質，增進志工專業能力之培養，希望以更全方位技巧來訓練流浪動物，並幫助其社會化，提升被收容犬貓之認養率，因此舉辦「108年動物之家志工第4次專業訓練」，邀請外聘訓練師來為志工們授課，並將課程內容上傳YouTube頻道，讓志工也可透過多元化管道在家學習。

動保處表示，動物之家狗兒不同於家犬，防禦性較高、容易有打架問題，此訓練師專精群體收容的管理與訓練，了解群體收容之壓力與處理原則，期望藉由訓練師的指導，帶給志工們不一樣的學習方式及實務訓練。本次課程共分為3部分，第一部分為「遛狗要做的事」，也就是規劃每次遛狗要做的事。遛狗首先要解決他們生理需求，讓狗狗們去大小便。

請繼續往下閱讀...

再來則是因材施教，學習判斷不同狗狗真正的需求，若狗出籠便往路邊嗅聞、打滾，則不應該硬拉著狗立即前往運動場跑得筋疲力盡；反之出籠便急著往運動場奔跑的狗，不應該要求他先在路邊嗅聞、緩慢散步。最後則是判斷狗可回籠的狀態與時機點，這有助於了解狗是否因散步而感到放鬆。有些緊張的狗可藉由客製化遛狗行程，適當地調整遛狗步調與內容，降低狗狗緊繃的情緒。

▲模特狗親臨現場和志工互動。



第二部份課程從動物之家挑選了6隻模特狗，與志工們實際互動，讓志工了解依據不同狗的個性可如何引導，做更細部的散步規畫。若在遛狗時狗狗很愛撲人該怎麼辦？遛狗暴衝時該怎麼辦？可以遛但不敢靠近人怎麼辦？

模特狗中有隻名叫「大丹」的狗，志工說大丹非常喜歡與人相處，常用深情款款眼神看著志工們，第一次接觸時便乖乖讓人繫上牽繩，散步時會亦步亦趨、不暴衝地跟在腳邊，表現十分良好。訓練師解釋，大丹愛注意人一舉一動，喜歡與人互動意味著他通常較容易吃醋，所以志工亦要學習了解每隻狗的性格，幫助他們能更快找到合適的家。

▲訓練師給志工們講授課程。



最後是對於課程的回饋，志工們對於本次課程反應熱烈，大家積極踴躍提出問題，並表示訓練師的講解十分受用，學習到很多的技巧，進而幫助行為有問題的狗狗改善異常行為，增加社會化程度，並更加了解該如何與狗相處，同時他們也學習到重要的關鍵是與狗建立信任的關係。其他精彩的上課內容，可以至Youtube 「台北市動物之家志工教育訓練資源網」（https://www.youtube.com/channel/UC5_8lnEGLrAL5ortltC6b1w）觀看課程影音，讓民眾也能一起更了解狗狗喔。

動保處表示，藉由志工輔助訓練過的狗狗們，對人更加友善，可以增加他們進入新家庭的機會，進入新家庭後也能更融入環境。動保處也誠摯地邀請民眾假日不妨帶著親朋好友一同走訪臺北市動物之家，讓可愛的貓貓狗狗們，有機會進入充滿愛的家庭吧！