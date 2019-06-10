超愛看卡通！貓星人與妹妹相約看電視　爸萌傻：有動物的牠都愛

▲爸爸笑說，「有動物的影片牠都愛看。」（圖／網友謝汶憲‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

電視兒童不分人類與寵物！網友謝汶憲飼養的4歲喵星人「妹妹」超愛看卡通，只要電視有播動物相關的動畫，牠就會好奇守在前方觀看。這天爸爸洗完澡走出來，發現妹妹竟然跟女兒相約看電視，兩人目不轉睛的樣子當場萌翻他。

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每天到了晚上睡覺前，飼主的老婆會播卡通給女兒看，培養一種要睡覺的節奏。爸爸看到妹妹跟女兒看的好認真，全程約有10分多鐘。「我那天洗完澡，看到小朋友不止看得入迷，連我家的貓居然也感興趣，沒想到牠也喜歡看卡通，當下覺得很好笑。」

▲妹妹跟小主人看得目不轉睛。



爸爸提到，女兒從小就跟妹妹膩在一塊，感情非常好。「妹妹很聰明，牠會去磨蹭小孩、去對小孩撒嬌，但小孩還不懂，就會反捏牠。」；妹妹還有一位貓室友，叫做「波卡」，牠的個性比較獨來獨往，當時牠則趴在床角旁睡覺。

▲有一隻則是看到睡著了。

爸爸將寶貝的逗趣照分享到貓咪社團，網友看完紛紛回應，「好認真」、「兩個都看的如此認真」、「這麼好看嗎？」、「兩個電視兒童」、「好療癒」、「寶寶好可愛」、「他們都好可愛」、「哇塞，真的看得很認真欸」。

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▲當時在看Cocomelon。

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