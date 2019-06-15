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毛小孩趁快遞送貨落跑！主人遍尋不著 警FB「寵物招領」奏效

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▲一隻紅色貴賓犬14日趁快遞送貨時奪門而逃，警透過臉書協尋果然奏效。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一隻紅色貴賓犬14日趁快遞送貨時奪門而逃，警透過網路臉書協尋果然奏效。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓市民14日傍晚拾獲1隻紅色貴賓犬送交桃園警分局青溪派出所處理，李聲稱在路上看見紅貴賓犬到處亂跑，研判應該是走失了，把狗放在紙箱內送交派出所，飼主應該很著急；員警透過臉書發布「寵物招領」，果然15日一早飼主陳姓先生立即趕抵派出所領回愛犬。

桃園警分局指出，14日傍晚17時，李姓市民抱著紙箱到青溪派出所向值班員警曾沛元說，在路上發現一隻紅貴賓狗四處亂竄，沒見飼主在旁邊，研判應該是走失了，把狗放在紙箱內帶到派出所，請員警協助尋找飼主。

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▲好心人15日拾獲紅色貴賓犬交由青溪派出所處理，陳姓飼主失而復得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲好心人李先生拾獲紅色貴賓犬交由青溪派出所處理，陳姓飼主失而復得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警見紅貴賓狗毛色乾淨且很溫馴，研判應該離開剛飼主，商請動物醫院掃瞄晶片，得知叫「胖胖」，是公犬、約6歲左右，但無法連繫上飼主，於是拍照上傳臉書發布寵物招領訊息。果然，飼主陳先生15日一早就到派出所認領愛犬。

陳姓飼主說，「胖胖」趁快遞人員送貨到家，家人忙著簽收收據空檔，趁機從門縫衝出落跑，家人在附近尋找許久都沒有下落，正當擔心「胖胖」下落時，朋友通知在臉書網路看到訊息，因此隔天立即趕來認領，以後會更注意不會讓「胖胖」再離家出走，對於好心的李先生與員警熱心協助，也表達最誠摯地感謝。

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關鍵字： 毛小孩落跑臉書寵物招領

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