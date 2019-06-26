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影／台中騎士「高壓水槍」洗狗　毛孩張嘴哀號…網友罵翻了

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寵物小組／綜合報導

台中市東區25日上午8點30分左右發生虐待動物的案件，一名機車騎士在十甲東路某自助洗車廠內，用高壓水槍沖向一隻柴犬，導致柴犬不斷慘叫，連「在對面都聽到」，目前已通知1999動保處，但「需要14個工作天」來處理檢舉案件。網友看完後憤怒回應，「水槍的力道很可怕」、「這很痛欸 人掃到都會痛了」、「高壓沖狗，智商有問題？」。

一名女性網友在FB社團《●【爆廢公社公開版】●上貼文指出，事發地點是台中市東區十甲東路某間自助洗車廠，時間是25日上午8點30分左右。她說明，感覺得出來柴犬相當不舒服，連「人在對面拍攝都聽到狗狗在對面的慘叫聲」。

女網友說，洗車場的水柱「沖人都會痛」，更何況這位騎士虐狗時間長達10分鐘左右，「毛小孩無法選擇跟的主人，但我們選擇養牠們就要負責甚至更疼愛牠們，跟到你這種主人真的替牠們悲哀。」

請繼續往下閱讀...

對於眾人關心的「為何不阻止他」的問題，女網友澄清，「原PO當時正在上班，加上只有她一位女生，當下無法前往阻止，只好錄影蒐證。」此外，她說，該名騎士使用的是高壓水槍，並非霧狀水槍，「看起來沒有噴到狗只是噴個尾巴？你以為狗為甚麼會慘叫？當事人當下都清楚看到狗有被噴了。」

▼狗狗痛到張嘴哀號。（圖／Facebook／●【爆廢公社公開版】●，以下同）

▲虐狗。（圖／Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

網友說明，已通知1999動保處，但「他們表示處理案件需要14個工作天，因此還未有下文」。

貼文一出，立刻引來眾怒。許多人回應，「你來，我拿高壓水槍幫你沖個澡」、「高壓水槍強度可以讓人皮受傷強到縫合手術清創，我想柴犬皮膚已經…不堪設想，很痛」、「腦子裝啥啊」、「王X蛋，高壓水槍射道（到）是會破皮流血的」、「真的誇張欸…可以救救那隻狗狗嗎…看了好心疼」、「這水槍射在你的卡稱，不知你會不會懷疑人生～X！！！」。

▼一名機車騎士在自助洗車廠虐狗。

▲▼虐狗。（圖／Facebook／●【爆廢公社公開版】●）

關鍵字： 毛小孩洗狗高壓水槍柴犬虐待動物動保處

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