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浪浪杵門口　藥師愣2秒發現牠流血：來對地方！我幫你

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（圖／翻攝自推特／badores）

▲芭努在藥局門口放上飼料和休息的軟墊，提供浪浪們棲身。（圖／翻攝自推特／badores）

寵物小組／綜合報導

動物們有種神奇的直覺，知道什麼人是願意幫助牠的，而且懂得如何求助。芭努(Banu Cengiz)是一位在土耳其執業的藥劑師，多年前從街上救回一隻狗狗還收編了，此外他在藥局門口放上飼料碗，幫助無家可歸的小生命。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

善良的芭努對許多流浪狗來說都是救命恩人，這天發生的事情，更是證明她在當地的浪浪界小有名氣，她看到一隻小狗在她店門口徘徊不去，眼神充滿期待，於是芭努開門問「寶貝，有問題嗎？」，接著發現狗狗是在求助，原來爪子上有個傷口不停在流血。

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（圖／翻攝自推特／badores）

▲芭努耐心為狗狗擦藥。

這是芭努的專業！她立刻幫狗狗消毒傷口、施打抗生素，過程中狗狗也顯得非常懂事，當芭努完成工作之後，汪的眼神就像在說「謝謝你，我很相信你喔！」

後來芭努在店裡佈置了一塊小區域，讓這隻受傷的狗狗能夠好好休息，雖然她只能暫時照顧一段時間，但至少在這段時間中，她很開心自己幫上了忙。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自推特／badores）

（圖／翻攝自推特／badores）

▲她為牠布置一塊休息的地方，讓他安心養傷。

（圖／翻攝自推特／badores）

▲芭努現在養的狗也曾經是一隻流浪狗。



關鍵字： 土耳其流浪狗藥局藥師

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