▲屋久島獼猴有著黑色的四肢及灰色的體毛 。（圖／維基百科）
國際中心／綜合報導
日本沖繩「兒童王國動物園」27日早上發生屋久島獼猴脫逃事件，動物園也因此緊急關閉。28日園方表示，猴子群集體「越獄」，竟是因飼育員忘記將籠子鑰匙收起，讓猴子自行開鎖，才釀出這起「逃獄風雲」！
綜合日媒報導，動物園工作人員於昨日上午10點05分左右發現，園內14隻猴子從飼養的猴屋中脫逃，便連忙關閉動物園，出動百餘人尋捕，而昨日只尋獲4隻猴子，所幸於今日又捉回3隻，剩7隻仍在逃。
園方表示，在尚未將所有猴子尋回前，將會持續關閉園區。動物園事務局長深感歉意的表示，猴子脫逃事件是因飼育員將鑰匙掛在籠外，才讓聰明的猴子自己拿鎖開門。不只動物園工作人員努力搜索逃獄的猴子，連各地民眾及動物園的鄰居們也積極發文幫忙尋找。
拡散希望です。— MITU32445 (@mitu3244123) 2019年6月27日
現在沖縄の沖縄市胡屋の動物園「沖縄こどもの国」で、飼育している「ヤクシマザル全14匹」がモンキーハウスから脱走しているとのこと。猿を見かけた方はこちらの沖縄子どもの国の電話番号までお知らせを↓ (いたずら電話はおやめください)
098-933-4190#沖縄子どもの国 #拡散希望 pic.twitter.com/Pbmk1se0SA