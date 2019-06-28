▲屋久島獼猴有著黑色的四肢及灰色的體毛 。（圖／維基百科）

國際中心／綜合報導

日本沖繩「兒童王國動物園」27日早上發生屋久島獼猴脫逃事件，動物園也因此緊急關閉。28日園方表示，猴子群集體「越獄」，竟是因飼育員忘記將籠子鑰匙收起，讓猴子自行開鎖，才釀出這起「逃獄風雲」！

綜合日媒報導，動物園工作人員於昨日上午10點05分左右發現，園內14隻猴子從飼養的猴屋中脫逃，便連忙關閉動物園，出動百餘人尋捕，而昨日只尋獲4隻猴子，所幸於今日又捉回3隻，剩7隻仍在逃。

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園方表示，在尚未將所有猴子尋回前，將會持續關閉園區。動物園事務局長深感歉意的表示，猴子脫逃事件是因飼育員將鑰匙掛在籠外，才讓聰明的猴子自己拿鎖開門。不只動物園工作人員努力搜索逃獄的猴子，連各地民眾及動物園的鄰居們也積極發文幫忙尋找。





