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到底有多累？棕熊暴闖民宅卻突然睏了　見警察破門還打哈欠

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（圖／翻攝自Facebook／Missoula County Sheriff`s Office）

▲警察不敢相信眼前的情景，笑著和熊拍了一張合照。（圖／翻攝自Facebook／Missoula County Sheriff's Office）

寵物小組／綜合報導

你累了嗎？這是這位警察見到擅闖民宅的棕熊正在睡覺，心中浮出的第一個疑問。美國蒙大拿州最近發生有點搞笑、有點驚悚的動物入侵事件，一個屋主在清晨緊急撥了當地警長辦公室的電話，隨之而來的畫面一點都不日常。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

在屋主的更衣間裡，赫然出現一隻熊，大剌剌地橫躺在層板的最上層，睡得正香，甚至看到警察來了，只翻了個身、打了個大哈欠就準備繼續睡，很顯然的這個壁櫥很適合睡覺。

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（圖／翻攝自Facebook／Missoula County Sheriff`s Office）

▲看到人類盯著牠看，這隻熊還翻了個身繼續睡。

這奇妙景象讓警察和屋主又好氣又好笑，警察甚至和這隻愛睏熊拍了一張難得的合照，最後，因為警察實在沒辦法，只好請野生動物機構前來處理，他們為這隻熊注射了鎮靜劑，才將牠安全的移走。

或許有一天，當這隻愛睏熊想起這個早晨，只會覺得是一場很香甜的夢境吧！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

（圖／翻攝自Facebook／Missoula County Sheriff`s Office）

▲最後只能為熊注射鎮靜劑，才能將牠安全野放。

A video from today’s bear adventure!

Missoula County Sheriff's Office 發佈於 2019年6月21日 星期五

關鍵字： 北美要聞野生動物入侵

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