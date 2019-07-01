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「煞氣a野貓」秀撈魚神技！爽叼錦鯉進入草叢　網笑：這餐有點高級

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▲▼野貓池塘秀神技 霸氣叼魚網驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲野貓在水池邊成功抓到錦鯉。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

某些社區或路邊經常可以看見流浪貓的身影，有些熱心的民眾會買「罐罐」給牠們享用，而有網友在臉書「爆廢公社」分享一組照片，可以看見一隻野貓在水池畔下嘴，熟練地從水中咬出一隻肥嫩錦鯉，最後一臉霸氣的叼魚離開現場。其他網友看了照片後紛紛留言大讚說「幫自己加菜啦，這貓懂吃。」

原PO在臉書「爆廢公社」分享照片，第一張照片可以看見，一隻深褐色、略黑的野貓站在水池旁，水中則有一群錦鯉浮在水面上方；另外一張正面照可以看見，野貓叼著魚、眼神非常霸氣，最後一張則是野貓叼著錦鯉爽爽離開現場，可能是跑到沒有人的地方享用大餐啦。

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▲▼野貓池塘秀神技 霸氣叼魚網驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲正面照可以看見，野貓叼著魚、眼神非常霸氣。（圖／翻攝自爆廢公社

照片分享後，吸引了超過1.4萬人按讚留言，有人說：「看來這隻不是吃素的」、「是不是要去報恩了」、「想知道那條魚價值多少」、「終於回到貓的專業」、「恩，新鮮的比較好吃」、「吃完這隻，三天不用進食了」、「能捉到活的很厲害唉」、「這貓懂吃」、「這餐有點高級。」

此外，還有網友透露，其實這一組照片是轉傳的，最初應該是2018年從大陸微博開始流傳，「這隻貓是來自廣東某學校，有畢業生走後把寵物留下，貓咪沒人餵養只好自食其力」。

▼野貓叼著魚爽爽離開現場。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼野貓池塘秀神技 霸氣叼魚網驚呆。（圖／翻攝自爆廢公社）

關鍵字： 野貓流浪貓錦鯉

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