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家政課義賣活動募2.1萬！　景美女中學生暖捐送愛助浪浪

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▲景美女中同學熱心捐款 。（圖／新北市動保處提供）

▲學生到動物之家體驗一日志工。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

台北市景美女中一年平班及良班的同學們，為幫助新北市公立中和動物之家的毛小孩，將家政課義賣活動中全部所得2萬1860元全數捐出，希望藉由小小的捐款發揮最大愛心，讓動物之家的毛寶貝們感受到愛與溫暖。動物之家則表示，將會把全部捐款用於採購飼料及醫療用品！

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一年平班的劉盈嫻是這次愛心捐款的幕後推手，她說自己因為喜歡動物且平時有機會就會協助流浪動物救援，也常常利用空閒時間在網路上看網友分享中和動物之家一日志工的心得，所以自己也很渴望能去參與一日志工的活動，例如：陪伴毛小孩玩耍、散步、協助環境整理等等。

某一天劉盈嫻提出將義賣活動的所得全部捐給中和動物之家的構想，沒想到這構想，獲得了班上全數同學的同意支持，也一起帶動了一年良班共同響應，讓她覺得成就感滿滿。同時劉盈嫻也建議家裡無法飼養毛寶貝的同學及朋友們，假日也可以到動物之家當一日志工，體驗照顧毛小孩。

 ▲景美女中同學熱心捐款 。（圖／新北市動保處提供）

▲景美女中學生熱心捐款受到表揚。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處主任林鴻桂也特別前往景美女中頒發感謝狀給一年平班及一年良班的同學們，感謝並表揚他們對流浪動物的關懷和用心，學生們也在表揚會中以座談會的方式來向大家宣導愛護動物觀念，同時將會在課餘時間到新北市各公立動物之家參訪，體驗擔任一日志工或動保小小兵活動，不只是理念更以行動力實踐對動物的關心與愛護，也希望這份愛心的力量在此處萌芽，未來能夠號召更多同學一起響應捐款活動。

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農業局長李玟表示，「感謝社會的每一筆愛心捐款，不論金額大小都是大大的愛心！所有捐款也將用來採買動物之家醫療用品及飼料」新北市政府正積極推廣「認養不棄養，給牠一個溫暖的家！」今年更規畫了動物保護網系列政策，持續建構一系列動物保護醫院、動物行動醫療站、生命教育中心及毛寶貝長照機構等，目的就是讓新北市動物保護政策更趨完善。

▼學生們專心學習照顧動物注意事項。（圖／新北市動保處提供）

▲景美女中同學熱心捐款 。（圖／新北市動保處提供）

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關鍵字： 流浪動物景美女中新北市動保處義賣捐款

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