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好粗好粗！拉布拉多貴賓就愛嚼衛生紙　媽無奈拿零食交換

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▲大福陶醉在嚼衛生紙的口感（影／臉書大福・だいふく授權提供）

實習記者陳奕淇／採訪報導

來自日本的拉布拉多貴賓犬「大福」就是喜歡衛生紙，只要一沒收好，牠總是想盡辦法去找，只為一嚐那獨特美妙的口感。馬麻每次看到時，早就來不及阻止，只能無奈的去拿零食來交換，汪汪才會心滿意足的把注意力轉移到吃的上，真不知道該拿狗狗怎麼辦？

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▲拉布拉多貴賓大福生活照。（圖／臉書：大福・だいふく提供）

▲裝乖時總是天真無邪的樣子。（圖／大福・だいふく提供）

到現在剛滿六個月的大福，是主人去日本一處培育拉布拉多犬的地方所帶回的，儘管體型不斷變大，但依舊非常調皮，只有在拿出食物時才會裝乖聽指令，影片中吃衛生紙的狀況更是天天上演，馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「只要牠碰的到衛生紙就一定會去咬，像有一股不可抗拒的吸引力……。」所以每當她無奈發現後，就只能再拿出零嘴來跟大福交換。

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▲拉布拉多貴賓大福生活照。（圖／臉書：大福・だいふく提供）

▲大太陽就是要散布阿。（圖／大福・だいふく提供）

▲拉布拉多貴賓大福生活照。（圖／臉書：大福・だいふく提供）

▲最喜歡對馬麻撒嬌了。（圖／大福・だいふく提供）

影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」吸引許多網友留言，「覺得飼料錢省下來好了」、「越嚼越香～」、「真心不懂欸」、「別裝了，牠其實是一頭羊吧」。對於大家最擔心狗狗該不會真的把衛生紙吃進去了？馬麻也在這邊說明，大福只是喜歡嚼衛生紙而已，並不會吃進去，請大家放心！

▲拉布拉多貴賓大福生活照。（圖／臉書：大福・だいふく提供）

▲拉布拉多貴賓大福生活照。（圖／臉書：大福・だいふく提供）


▲我這樣堪稱狗比花嬌ＸＤ。（圖／大福・だいふく提供）

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關鍵字： 拉布拉多貴賓俏皮可愛衛生紙大福・だいふく

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