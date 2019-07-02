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影／家政柴撿垃圾「精準丟進洞」　無奈抬頭：什麼事情都我在做

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▲家政柴嘟嘟勤奮幫忙丟垃圾。（影／「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

習記者陳奕淇／綜合報導

是掃地機器人嗎？臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」日前分享，家中柴犬嘟嘟像有潔癖一般，不斷來回走動叼起垃圾，最厲害的是牠的準度，垃圾桶小小一個開口，卻總能準確丟進洞。家人看的樂開懷，但牠的眼神彷彿在說，「都我在做事，你們就只會看」讓大家直呼太好笑了！

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▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▲家事做完可以看個電視了。（圖／「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

飼主說，今年七歲的嘟嘟從朋友那邊領養過來的，原本在屏東出生的牠，一個月大時便被家人一起帶上了台北，「牠算是隻北漂柴犬吧！」究竟汪汪是在何時習得撿垃圾技能呢？主人接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「嘟嘟平時因為很愛翻垃圾桶，但我媽媽有潔癖，所以就訓練牠叼垃圾，維護整潔可是人人有責。」於是這個技巧在牠一歲大的時候就被訓練起來，經過幾年的磨練，現在根本輕輕鬆鬆，甚至歪掉了還會跑回來自動修正呢！

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▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

 ▲本汪丟垃圾並非浪得虛名。（圖／「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

家裡的人第一次看到時都覺得非常不可思議，因為垃圾桶很小一個，但嘟嘟總是快狠準又保持低失誤率，簡直比人還俐落，主人更表示，自己的媽媽是處女座A型，總是會碎念一堆事情，也可能是因為這樣，所以汪汪都被龜毛煩到了，只好趕快學會各種技能早點解脫，「本汪做就是了！」

▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▲別再念我做家事了。（圖／「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

最後再加碼一項「按鈴」技能，主人也分享，嘟嘟彷彿很有天分般，按鈴這項特技學得非常快，但在牠得知這麼做就會有零食吃後，這反而變成了家人們的噩夢，有時候每隔三十秒就按一次，整天鈴聲在耳邊不斷響起，飼主最後索性把它藏起來，苦笑說「真是快要瘋掉了呢！」

▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▲柴犬嘟嘟生活照。（圖／臉書粉專「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▲服務生該上菜了吧。（圖／「無言柴犬的雑貨屋 / Shiba & her Zakka」提供）

▼更多精采影片看這

關鍵字： 柴犬無言柴犬的雜貨屋／Shibba＆her Zakka家政撿垃圾

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