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狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟在後面跑

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▲▼狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟在後面跑。（圖／網友授權提供）

▲米克斯在路口被車主遺棄。（圖／網友授權提供）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭一名網友7日晚間等紅燈時，看到前方休旅車車主突然打開車門，接著把一隻狗推下車，等到綠燈一亮就直接往前開，留下追在後頭的狗離去，讓目睹全程的他相當傻眼，「這是什麼狀況」？網友看完影片後紛紛留言，「太過分了」、「那台車標準就是在做棄狗的動作」、「看到氣到哭了」。

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經《ETtoday新聞雲》記者訪問，該名網友7日晚間開車行經宜蘭新月廣場旁麥當勞等紅燈，看到前方休旅車駕駛打開門後就把狗推下車。小狗脖子上套著項圈，可以合理判斷是家犬。

▲▼狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟在後面跑。（圖／網友授權提供）

▲▼米克斯還搞不清楚狀況，在休旅車旁徘徊。（圖／網友授權提供）

▲▼狠心飼主推米克斯下車…綠燈一亮就開走　牠緊盯車尾跟在後面跑。（圖／網友授權提供）

紅燈期間，小狗不斷在車旁徘迴，還繞過車頭到副駕駛座，直到綠燈駕駛踩油門前進時，牠還跟在休旅車後跑了一段。網友表示，綠燈亮了之後，棄狗的車主和他一樣繼續行駛在北橫公路上，但過新月廣場就轉彎了，所以不清楚對方之後的去向。

影片於晚上10點多被分享到臉書社團「宜蘭知識+」。網友看完後紛紛留言，「如果真的是棄養真的很垃圾」、「太扯了，完全不顧狗狗的安危」、「檢舉車主人⋯隨意遺棄動物」、「傻眼欸」、「看到氣到哭了，希望狗狗平安」、「太惡劣了，要報警。」後來到現場找狗的幾名網友表示，「11點多出去繞，沒看到狗，不知道躲哪了」、「我們剛剛都去繞很久，都沒看到狗狗。」

關鍵字： 宜蘭新月廣車棄狗

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