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「野豬騎士」逃跑10天後落網　「反省」模樣超無辜

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▲みわ（Miwa）「落網」後似乎是在反省。（圖／翻攝自臉書／福知山市動物園）

▲みわ（Miwa）「落網」後似乎是在反省。（圖／翻攝自臉書／福知山市動物園）

國際中心／綜合報導

9歲的雄性日本獼猴「みわ，三和」（Miwa）日前從京都福知山市動物園裡逃跑了，園方關園找尋多日未果，甚至還引起日本民眾的關注。經過10天的跑路，終於在7日「落網」，與一般捉回來的動物不同，みわ在籠子裡一動也不動，呈現出一種「正在反省」的姿態。

據《朝日新聞》報導，9歲的みわ從小就跟野豬「ウリ坊」（Uribo）飼養在一起，所以二者的感情非常要好。前來動物園參觀的遊客經常可以看到みわ緊緊趴在ウリ坊的背上一起散步，受到大家的喜愛。然而みわ上月28日從籠子的縫隙中逃脫，園方和當地政府出動約20人尋找，甚至還暫時姓休園，只為了找到這隻頑皮的獼猴。

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▲緊趴在野豬身上的みわ。（圖／翻攝自IG／＠revonet_sakai）

▲緊趴在野豬身上的みわ。（圖／翻攝自IG／＠revonet_sakai）

みわ在逃脫10天後，終於在8日被78歲的農民松山忠雄（Kawakita）發現。他表示早上去田裡看種植的甜瓜時，在附近的柿子樹上發現了一隻猴子，而周圍的蘿蔔、玉米和高麗菜都被毀了，推測牠應該是「越獄」的みわ，所以急忙向福知山警察署通報。

接獲通報後，工作人員在田野附近的山上放置香蕉和麵包等食物誘捕，通過猴子身上的晶片確認牠就是是みわ。一般而言，逃脫的動物被抓回來之後會顯得情緒不穩定，通常會衝撞圍欄並恐嚇遊客，然而みわ卻表現地非常不同，一動也不動地待在籠子裡。園長二本松俊邦（Shun Nihonmatsu）表示，「我從來沒有見過如此安靜的みわ，牠似乎是在反省。」

▲みわ（Miwa）「落網」後似乎是在反省。（圖／翻攝自臉書／福知山市動物園）

▲みわ的好友ウリ坊（Uribo）。（圖／翻攝自臉書／福知山市動物園）

似乎因為野外缺乏食物，みわ的體重至少減少了1公斤以上，如今回到動物園與從小一起長大的ウリ坊一起吃香蕉和麵包，牠顯得非常興奮，甚至還頑皮地咬了好友的耳朵。園長還透露，隨著みわ越長越大，現在已經不會騎在野豬背上了。

關鍵字： 日本獼猴動物園野豬逃跑反省日韓要聞

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