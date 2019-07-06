日本9歲「野豬騎士」獼猴逃跑了！動物園多天都找不到

▲緊趴在野豬身上的みわ。（圖／翻攝自IG／＠revonet_sakai）

國際中心／綜合報導

京都福知山市動物園裡的9歲雄性日本獼猴「みわ」（Miwa），和從小飼養在一起的野豬感情非常好，經常騎在豬的背上在園內四處散步，兩隻動物可愛的模樣也受到許多民眾的喜愛，成為動物園知名的「明星」。不過，近日動物園卻傳出みわ逃跑的消息，現今仍在閉園搜尋當中。

據《NHK》報導，みわ出生後的1個月父母就死亡，之後便受到動物園的保護，並與一隻公豬飼養在一起。來動物園遊玩的旅客時常可以看到牠們一起活動的身影，只見みわ僅僅扒在野豬的背上和諧地散步。動物園表示，工作人員於28日清晨並沒有看到みわ的蹤跡，「當我推動籠子時，發現了一個大約30公分的缺口。」

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從那天開始，包括市政府官員在內約30名工作人員正在公園內部及周圍尋找，並且在聾子半徑2公里處擺放香蕉，檢查是否有吃剩的廚餘或是排泄物的痕跡，然而都沒有發現任何線索。

雖然在20公里外的地方有傳出目擊情報，但很難確認它是否為みわ。對此，園長二本松俊邦（Shun Nihonmatsu）表示，「每天都在搜索卻都還未找到，工作人員將來會持續搜索。但如果民眾看到獼猴的身影，請不要接近並向動物園通報。此外，動物園將關閉，對於給您帶來的不便，我們深感抱歉。」