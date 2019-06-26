台北動物園「不對外開放」邁入第8天　醫生為牠們準備健檢套餐

▲動物園首度「不對外開放」期間，推出特定動物專屬的客製化「健檢套餐」。（圖／美洲獅健檢-郭俊成攝／台北市立動物園，提供）



寵物小組／綜合報導

台北市立動物園「不對外開放」邁入第8天，在這段時間裡，動物園所有部門同仁傾盡全力，想要好好運用這個難得的機會，以有效提升動物照養及遊客參觀的整體品質，就連負責為動物健康把關的動物醫生們，除了例行的檢查、醫療之外，也特別針對特定動物量身打造，推出客製化的「健檢套餐」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台北市立動物園的動物醫生團隊，非常重視「預防勝於治療」的預防醫學觀點，從10幾年前就開始推動全園動物的健檢。透過預先規劃並與各區館長、保育員共同合作、再加上動物醫生團隊所有成員的相互支援，幫園區動物做較完整的健康檢查，從聽診、觸診等理學檢查，到涵蓋x光檢查、超音波、乃至電腦斷層掃描等影像學檢查，及採血、驗尿、糞便採樣的臨床病理學檢查，每每出動大批人力及設備，只為了要幫動物的健康做最好的把關。

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▲蒙古野馬健檢。（圖／修蹄-郭俊成攝／台北市立動物園，提供）



▲出動大批人力及設備，只為了要幫動物的健康做最好把關。（圖／蒙古野馬健檢-郭俊成攝／台北市立動物園，提供）



經過這麼多年的經驗及資料累積，動物醫生們都更能掌握全園動物的健康狀況，了解不同物種的好發問題及治療之道，因而能在動物園首度「不對外開放」期間，推出特定動物專屬的客製化「健檢套餐」。

什麼是不同物種的好發問題呢？像食肉目的動物，因為常啃咬硬骨及食用高蛋白肉類，容易出現牙齒或腎臟方面的疾病；雜食性的靈長類動物因為嗜吃甜食，所以容易衍生蛀牙及糖尿病等代謝方面的問題；群居型的動物容易因為打架而出現外傷；來自溫帶或沙漠環境的動物，容易因潮濕悶熱的天氣，而發生皮毛方面的問題；有蹄類動物的蹄甲，則容易因磨損不足而變得太長，造成運動系統的問題……。

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因此，動物醫生們根據好發病因類型，在「不對外開放」期間，特別幫臺灣野豬、雲豹、山獅、蒙古野馬、長臂猿及灰袋鼠等物種進行客製化「健檢套餐」，希望在6月29日星期六重新開放參觀時，大小朋友都能看得到健健康康的動物朋友喔。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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