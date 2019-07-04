媽媽死了…小猴坐屍體上等不到猴群　「可能一輩子待收容中心」

▲猴寶寶被送到急救站時，骨碌碌的大眼睛充滿恐懼。（圖／野生動物急救站授權使用）

寵物小組／綜合報導

南投野生動物急救站日前接到一隻猴寶寶，因為母猴過世、猴群沒有接回，導致牠成為孤兒，最後被發現民眾帶下山。野生動物急救站遺憾表示，人為照養的猴寶寶因為無法和猴群互動，缺乏社會化訓練，未來將難以野放，很可能一輩子都只能待在收容單位，「除非親獸死亡或動物本身受傷，均不建議人為介入飼養。」

在山區發現猴寶寶的民眾指出，當時猴寶寶正坐在已死去媽媽的身上，因此他先在車內等待，期盼猴群出現將小猴帶離，然而2個小時過去，時間愈來愈晚，仍不見其他獼猴的蹤影，只好將猴寶寶帶下山。隔天，該民眾再度上山嘗試將猴寶寶放回，無奈徒勞而返，最後只能將牠送往急救站，由照養人員代理媽媽照顧。

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「這是一個很遺憾的故事！」急救站於臉書粉絲專頁寫道，剛來到急救站的猴寶寶，骨碌碌的雙眼寫滿了恐懼，「年幼的猴寶寶只能由照養人員代理媽媽照顧，由於無法與猴群互動、缺乏社會化的訓練，將難以野放，未來有很大的可能終身待在收容單位了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

急救站也提醒，自從台灣獼猴從保育類野生動物名單剔除後，出現愈來愈多幼猴被飼養的例子，「但野生動物的照養需求多元，拾獲幼年野生動物，除非親獸死亡或動物本身受傷，均不建議人為介入飼養，讓親獸照料對牠們才是最好的歸宿。」更重要的是，台灣獼猴仍屬「野生動物保育法」管轄，已有多起開罰案例，擅自飼養是會觸法的哦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）