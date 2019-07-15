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劇毒可殺死26個成人！　他把「藍環章魚」放手臂拍玩命影片

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劇毒可殺死26個成人！　他把「藍環章魚」放手臂拍玩命影片。（圖／翻攝自Facebook／Ross Saunders）

▲令人聞風喪膽的藍環章魚，男子竟然不怕死把玩。（圖／翻攝自Facebook／Ross Saunders

國際中心／綜合報導

英國一名男子和友人到澳洲釣魚時，意外發現含有劇毒的「藍環章魚」(blue-ringed octopus)，然而他們卻大膽把章魚放在手臂上把玩，還拍攝影片分享至臉書上，危險行為引來許多網友批評，一名網友直接提醒，「如果牠咬你，你在幾分鐘內就會停止呼吸」，他們才知道自己差點死在劇毒之下。

來自英國的桑德斯(Ross Saunders)13日在臉書上po出讓藍環章魚爬在手上的危險影片，他表示，「為期2天的釣魚活動十分有趣，看了2次美麗的日落，見到了海豚，並抓住了一隻藍環章魚，我們不知道牠是世界上最危險的動物之一。」

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藍環章魚又稱豹紋章魚，雖然體積只有一顆高爾夫球大，但毒液足以在數分鐘內一次殺死26名成年人。然而桑德斯的影片中，卻在毫無保護措施的情況下，放任帶有劇毒的藍環章魚在他手上恣意游移，讓許多網友看了大罵，「你可能已經死了，竟然對危險動物完全沒有常識」、「不敢相信有人竟然會把牠直接放在手上」。

影片內容引來軒然大波，幫忙拍攝影片的友人列農(John Paul Lennon)向媒體表示，當時他和桑德斯真的完全不知道自己是在玩命，「他一直想拍到所有動物的照片，只是想要有一張手臂上有章魚的照片…我當時不知道那是危險的，從來都沒有人告訴過我，所以我想只是拍張照片應該無所謂」，後來得知事情的嚴重性感到十分懊悔。

關鍵字： 藍環章魚劇毒Ross Saunders澳洲blue-ringed octopus紐澳要聞

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