▲松鼠。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

許多人看到小動物吃東西時會感到很療癒,近期就有一名網友「KittyCatAshes」上傳一段畫面到推特上,可以見到影片裡用非常近的鏡頭,側拍松鼠吃堅果的過程,不過大家有沒有發現,其實後面樹上還有「亮點」。

影片中,松鼠先將身體趴下並咬住一顆堅果,再彎腰起來,用2隻手拿著果子吃,整個過程不到3秒鐘,就這樣持續了好幾次,而只要往他的背後仔細觀察,更會發現至少還有2、3隻松鼠在後方的樹枝跳來跳去、找尋食物。

由於松鼠距離鏡頭很近,因此不少網友覺得療癒感加倍,也馬上轉發分享並直呼,「好萌」、「好可愛」;但還是有網友說他看了3次,才發現後方的松鼠藏在哪,甚至注意力都被前面的這隻拉走,無法集中。而這也只能說,或許是前面的松鼠太可愛、太顯眼,才讓後方的存在感大大降低。

▼完整影片。(貼文/翻攝自Twitter/KittyCatAshes)

Chip earlier this morning on #MASHD (Make a Squirrel Happy Day)! Can you spot the other #squirrel?