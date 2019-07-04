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每秒鐘敲擊8次！奇特長相險遭滅族　死亡使者「指猴」來台了

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▲▼ 馬達加斯加特有種指猴抵台即將在木柵動物園亮相！（圖／台北市立動物園提供）

▲馬達加斯加特有種「指猴」抵台，即將在木柵動物園亮相！（圖／台北市立動物園提供，下同）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園再添新明星！由日本東京上野動物園照顧的一隻雌性指猴「Hira」，7月1日搭飛機順利抵達台灣，目前正在台北市立動物園進行檢疫，未來預計在熱帶雨林區的穿山甲館亮相和大家見面！牠的長相特殊，曾經被生物學家誤分類為嚙齒動物，1933年還一度被認為在野外已經滅絕，直到1957年重新被發現，目前指猴被列入國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄

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▲▼ 馬達加斯加特有種指猴抵台即將在木柵動物園亮相！（圖／台北市立動物園提供）

▲指猴順利抵達台灣。

指猴是馬達加斯加的特有種，牠有著像小精靈的三角形耳朵、蓬鬆似松鼠的長尾巴、終身不斷生長的門齒、雜亂的毛髮以及一雙閃亮亮的大眼，特殊的長相讓人印象深刻，但卻被馬達加斯加當地人視為「死亡使者」，認為牠們會帶來厄運，也因此只要看到指猴就會將其殺死，導致野生指猴生命受到嚴重威脅。雖然指猴在馬達加斯加被認為是厄運的象徵，但在日本卻是超級大明星，據說日本的小孩人人都會指猴的童謠呢！

▲▼ 馬達加斯加特有種指猴抵台即將在木柵動物園亮相！（圖／台北市立動物園提供）

▲指猴在新環境左顧右盼地探索。

▲▼ 馬達加斯加特有種指猴抵台即將在木柵動物園亮相！（圖／台北市立動物園提供）

▲指猴的長相非常特別。

生活在馬達加斯加熱帶雨林的指猴，最奇特的演化器官是細長的中指，用來敲打樹枝和樹幹進行「敲擊覓食法」，每秒鐘可以敲擊8次，一邊聽著傳來的回聲與震動檢測樹枝裡的空間，找到棲息在裡面蟲的位置後，用門牙將樹咬出一個洞，再用無名指及彎曲的利爪小心翼翼地拉出蟲來飽餐一頓。

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台北市立動物園在2014年加入馬達加斯加動植物保育群（Madagascar Fauna and Flora Group, MFG），和全球許多知名動物園及植物園，共同協助當地進行保育研究、教育和棲地復育。2018年和同為MFG成員的日本恩賜上野動物園合作，一起投入指猴的域外保種計畫，台北動物園也派員到上野動物園學習飼養管理的技術，成為亞洲第二個參與指猴族群管理計畫的動物園。這次從上野動物園借殖的雌性指猴名字叫「Hira」，馬達加斯加語是「歌」的意思，希望未來能在台北動物園看到生生不息的指猴族群。

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關鍵字： 台北市立動物園指猴馬達加斯加

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