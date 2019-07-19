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印度暴雨狂炸！大貓躲進鄰居家　「手手伸直」躺床上累癱

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▲▼印度,阿薩姆,孟加拉虎,加濟蘭加國家公園,Kaziranga National Park,印度野生動物信託基金會,the Wildlife Trust India（圖／翻攝自Twitter@wti_org_india）

▲孟加拉虎躺在床上躲雨。（圖／翻攝自Twitter@wti_org_india）

記者吳美依／綜合報導

印度這幾周以來暴雨狂炸，一隻來自阿薩姆加濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park）的孟加拉虎也受不了了，牠離開園區躲雨，走進民宅舒服地躺在床上休息，兩隻手手還往前伸直，看起來非常放鬆。累癱的大貓怎麼樣也不願離開，把屋主和森林管理處急壞了，最後才被惱人的鞭炮聲趕走。

印度野生動物信託基金會（the Wildlife Trust India）17日表示，團隊獸醫桑修阿里（Samshul Ali）正和林管處合作，試圖讓這隻孟加拉虎冷靜地離開，「這場水災帶來了不尋常的訪客！」

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《今日印度》報導，這棟民宅距離國家公園只有200公尺，而且非常靠近國道，「牠可能覺得（暴雨）很困擾，跳過廢棄車庫的高牆，躲進陰暗的房間。」

根據了解，林管處工作人員和獸醫試過好幾種方法，孟加拉虎都不為所動。他們最後只好施放鞭炮，讓大貓受不了吵雜聲音，主動走回森林。

加濟蘭加國家公園坐落在布拉馬普特拉河（Brahmaputra river）的氾濫平原上，由於地形關係容易淹水，經過連續幾周豪雨，更是陷入一片汪洋，園區內動物被迫遷移到人工高地避難。議員薩奇雅（Mrinal Saikia）表示，動物們最近過得很辛苦，「很多犀牛、鹿和大象都被困住。」

關鍵字： 印度阿薩姆孟加拉虎加濟蘭加國家公園Kaziranga National Park印度野生動物信託基金會the Wildlife Trust India

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