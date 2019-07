印度暴雨狂炸！大貓躲進鄰居家　「手手伸直」躺床上累癱

▲孟加拉虎躺在床上躲雨。(圖/翻攝自Twitter@wti_org_india)

記者吳美依/綜合報導

印度這幾周以來暴雨狂炸,一隻來自阿薩姆加濟蘭加國家公園(Kaziranga National Park)的孟加拉虎也受不了了,牠離開園區躲雨,走進民宅舒服地躺在床上休息,兩隻手手還往前伸直,看起來非常放鬆。累癱的大貓怎麼樣也不願離開,把屋主和森林管理處急壞了,最後才被惱人的鞭炮聲趕走。

印度野生動物信託基金會(the Wildlife Trust India)17日表示,團隊獸醫桑修阿里(Samshul Ali)正和林管處合作,試圖讓這隻孟加拉虎冷靜地離開,「這場水災帶來了不尋常的訪客!」

《今日印度》報導,這棟民宅距離國家公園只有200公尺,而且非常靠近國道,「牠可能覺得(暴雨)很困擾,跳過廢棄車庫的高牆,躲進陰暗的房間。」

根據了解,林管處工作人員和獸醫試過好幾種方法,孟加拉虎都不為所動。他們最後只好施放鞭炮,讓大貓受不了吵雜聲音,主動走回森林。

加濟蘭加國家公園坐落在布拉馬普特拉河(Brahmaputra river)的氾濫平原上,由於地形關係容易淹水,經過連續幾周豪雨,更是陷入一片汪洋,園區內動物被迫遷移到人工高地避難。議員薩奇雅(Mrinal Saikia)表示,動物們最近過得很辛苦,「很多犀牛、鹿和大象都被困住。」

A Billion Choices says the bag but this #tiger chooses bed n breakfast to escape #AssamFloods. Our team @wti_org_india @action4ifaw with @kaziranga_ working to ensure safe passage to the #forest #Kaziranga @vivek4wild @AzzedineTDownes + pic.twitter.com/5hfxtK2djo