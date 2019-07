僅存400隻！蘇格蘭野貓2仔誕生　互比爬高、賽跑…太皮累翻動保員

▲2隻蘇格蘭野貓誕生於艾格斯田野中心。(圖/翻攝自Twitter@Aigas)

國際中心/綜合報導

蘇格蘭艾格斯田野中心(Aigas Field Centre)執行瀕危物種圈養繁殖計畫,15日宣布蘇格蘭野貓格林寧絲(Glynis)產下2個寶寶。工作人員表示,小貓咪們正在學習怎麼喵喵叫,成長速度很快,個性也非常頑皮,活像2個小壞蛋,由於生存危機還沒有解除,暫時不考慮野放。

艾格斯田野中心發言人表示,小貓咪們才幾周大,但是越來越勇敢,對世界充滿好奇心,「牠們好像會彼此較勁,比賽誰爬得高,誰跑得快。」他提到,格林寧絲生產後一度非常警戒,直到孩子學會覓食後才卸下心防,放鬆地躺在一旁看小朋友玩耍。

Check out this little lady. She's a Scottish wildcat- Britain’s rarest mammal. Only 100 are estimated to remain in the UK. She's been born at @Chesterzoo pic.twitter.com/TG44gTCvzd — BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) 2018年12月8日

艾格斯田野中心表示,蘇格蘭野貓面臨棲地減少與傳染病等問題,個體與家貓交配也對基因保存造成威脅,目前種種危機都還沒解除,所以暫時不考慮野放。發言人也表示,「我們非常開心看到團隊的努力換來這兩個小傢伙。」

根據了解,蘇格蘭野貓(Scottish Wildcat)是蘇格蘭野生貓科動物,過去足跡遍布英國各地,但是20世紀以後棲地遭到破壞,族群數量急遽下降,目前只出現在蘇格蘭北部與東部,被學者認為數量不到400隻。蘇格蘭皇家動物協會(RZSS)因此展開保育計畫,艾格斯田野中心則是其中一間因應成立的機構。

We are very excited to announce the birth of two female kittens to the Aigas Wildcat Conservation Breeding Programme.#wildcat #scotland #kitten #highlands pic.twitter.com/nKSqgKCIid — Aigas Field Centre (@Aigas) July 15, 2019