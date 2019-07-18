僅存400隻！蘇格蘭野貓2仔誕生　互比爬高、賽跑…太皮累翻動保員

▲2隻蘇格蘭野貓誕生於艾格斯田野中心。（圖／翻攝自Twitter@Aigas）

國際中心／綜合報導

蘇格蘭艾格斯田野中心（Aigas Field Centre）執行瀕危物種圈養繁殖計畫，15日宣布蘇格蘭野貓格林寧絲（Glynis）產下2個寶寶。工作人員表示，小貓咪們正在學習怎麼喵喵叫，成長速度很快，個性也非常頑皮，活像2個小壞蛋，由於生存危機還沒有解除，暫時不考慮野放。

艾格斯田野中心發言人表示，小貓咪們才幾周大，但是越來越勇敢，對世界充滿好奇心，「牠們好像會彼此較勁，比賽誰爬得高，誰跑得快。」他提到，格林寧絲生產後一度非常警戒，直到孩子學會覓食後才卸下心防，放鬆地躺在一旁看小朋友玩耍。

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Check out this little lady. She's a Scottish wildcat- Britain’s rarest mammal. Only 100 are estimated to remain in the UK. She's been born at @Chesterzoo pic.twitter.com/TG44gTCvzd — BBC Radio Manchester (@BBCRadioManc) 2018年12月8日

艾格斯田野中心表示，蘇格蘭野貓面臨棲地減少與傳染病等問題，個體與家貓交配也對基因保存造成威脅，目前種種危機都還沒解除，所以暫時不考慮野放。發言人也表示，「我們非常開心看到團隊的努力換來這兩個小傢伙。」

根據了解，蘇格蘭野貓（Scottish Wildcat）是蘇格蘭野生貓科動物，過去足跡遍布英國各地，但是20世紀以後棲地遭到破壞，族群數量急遽下降，目前只出現在蘇格蘭北部與東部，被學者認為數量不到400隻。蘇格蘭皇家動物協會（RZSS）因此展開保育計畫，艾格斯田野中心則是其中一間因應成立的機構。

We are very excited to announce the birth of two female kittens to the Aigas Wildcat Conservation Breeding Programme.#wildcat #scotland #kitten #highlands pic.twitter.com/nKSqgKCIid — Aigas Field Centre (@Aigas) July 15, 2019