「雙頭綠蠵龜」大馬誕生　游到深水就滅頂…暫難野放

▲雙頭綠蠵龜出生於馬來西亞馬布島。（圖／翻攝自Scuba Junkie SEAS臉書粉絲專頁，下同。）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞海洋潛水迷（Scuba Junkie SEAS）專頁16日宣布，在馬布島（Mabul）孵化一隻雙頭綠蠵龜。幼龜有些身體部位還沒成熟，游泳時不太容易同時把兩顆頭伸出水面，一旦進入深水區域可能遭遇滅頂危機，無法在野外生存，因此將被安置在康復中心照顧。

海洋潛水迷在貼文中提到，雙頭龜的腹甲發育不全，只有一層薄薄的皮膚覆蓋著。團隊和沙巴野生動物保護總署討論過後，決定將幼龜送到康復中心照顧，「這一批共有93隻烏龜接受人工孵化，其他92隻都已經被野放。」主席莫凱魯（Mohd Khairuddin bin Riman）說，「我們協助人工孵化1萬3000隻幼龜，但是從來沒有看過這種情況，這真的很不尋常。」

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▲雙頭綠蠵龜。

海洋生物學家麥肯（David McCann）表示，這隻雙頭綠蠵龜實在太迷人了，「個體的兩顆頭能夠獨立呼吸，對於刺激也分別有著不同反應。牠的右頭控制右前鰭足，左頭控制左前鰭足，但是走路、游泳的動作都很協調。」根據《馬來西亞郵報》，馬布島烏龜康復中心的生物學家將負責後續照護，但是未來並不考慮野放。

沙巴野生動物救援隊首席獸醫（Sen Nathan）表示，雙頭龜的腹甲沒有完全閉合起來，無法在野外生存，「牠游到比較深的水中時，其中一顆頭可能沒辦法探出水面呼吸。」他提到，2014年熱浪島（Redang）也出現類似案例，不過那個個體三個月就死於肺炎。

綜合外媒報導，沙巴（Sabah）政府1997年將綠蠵龜、玳瑁龜等生物列入《野生動物保育法案》，用法律完全保護野生動物的生存與福祉，官方規定幼龜孵化後應該盡速野放，但是給予這一隻雙頭綠蠵龜「特殊豁免權。」

