候鳥悲歌！鳳頭燕鷗覓食「卡袋」險溺斃　鳥友心痛呼籲落實減塑

▲今年5月起，鳳頭燕鷗已經歷過「卡喉」、「卡喙」，沒想到近日又傳出「卡袋」！（圖／拍鳥俱樂部陳志宏提供）



記者吳鎮良／採訪報導

鳥友陳志宏日前在宜蘭蘭陽溪出海口沙洲拍攝候鳥，赫然發現有一隻鳳頭燕鷗疑似在覓食時，頭部不慎遭到透明塑膠袋套住，不停地在海面上掙扎，若再持續這樣下去，很有可能會有生命危險，還好最後牠俯衝海面奮力一博，發揮出驚人的求生本能，終於順利掙脫。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

每年3月至9月為燕鷗繁殖季節，但在今年5月的宜蘭五結鄉海邊，有隻鳳頭燕鷗被魚鉤連釣線卡在喉部，在沙灘上痛苦的不時甩頭、展翅，而上月又有一隻鳳頭燕鷗被塑膠物卡住了喙，無法正常地進食、喝水，這些照片在網路上曝光後，畫面讓人震撼心痛。

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▲▼鳳頭燕鷗的頭部遭透明塑膠袋套住，不停地在海面上掙扎。（圖／拍鳥俱樂部陳志宏提供）



鳳頭燕鷗誤食塑膠製品的慘況，直到現在仍持續發生。臉書社團「拍鳥俱樂部」成員陳志宏，昨天（21日）下午到宜蘭大溪漁港拍攝候鳥，發現有隻鳳頭燕鷗頭部套著透明塑膠袋，而且在飛翔過程中，數度甩頭卻都甩不掉，如果無法解開頭部的塑膠袋，就無法正常覓食，恐怕很難生存下來。

不久後，這隻鳳頭燕鷗使出求生的本能，快速地衝進海面且頭部在水中晃動，這才終於掙脫塑膠袋，隨即升空離去。陳志宏用鏡頭記錄下眼前珍貴的畫面，與其他鳥友分享並難過的表示，「大溪漁港拍到鳳頭燕鷗被垃圾蓋頭，蠻不捨的......。」

▲還好最後掙脫了！（圖／拍鳥俱樂部陳志宏提供）



拍鳥俱樂部負責人黃蜀婷說，塑膠垃圾是造成水鳥族群銳減主因，「卡管」、「卡喉」及「卡袋」，在在證明塑膠垃圾危害程度，鳳頭燕鷗當前遭遇，是環境惡化的警訊，呼籲各界落實減塑，為環保盡份心力。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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