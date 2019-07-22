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出奇招固定尾巴！　狗狗穿上「小褲褲」秒變翹臀辣妹眼神死

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▲▼出奇招固定尾巴！　狗狗穿上「小褲褲」秒變翹臀辣妹眼神死。（圖／翻攝自The Dodo）

▲狗狗尾巴受傷要固定起來，飼主出奇招幫他穿褲子固定。（圖／翻攝自The Dodo，下同

記者闕雁琳／綜合報導

保護尾巴又變身成性感尤物！國外一隻狗狗蘇菲因為一場意外尾巴被夾傷，休息一週傷勢卻沒有明顯好轉，因此被醫生要求要固定尾巴。飼主克魯格就突發奇想，拿出小兒子的牛仔褲和彈力褲，讓牠變身成翹臀辣妹，但蘇菲本狗卻相當無奈，常常露出眼神死的表情，把家人都給笑翻。

▲▼出奇招固定尾巴！　狗狗穿上「小褲褲」秒變翹臀辣妹眼神死。（圖／翻攝自The Dodo）

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▲這件彈力褲不符合狗狗的腿型，出局。

蘇菲在1年半前被飼主克魯格領養回家，從小就是個活潑健康的小孩，直到個月前，蘇菲的尾巴不小心被門夾傷，送醫進行手術，將尾巴重新縫合起來，回家休養時獸醫特別叮嚀，傷口部位盡量不要移動。但蘇菲看到人抑制不住熱情，就會拼命搖尾表達牠的愛意，導致一週後傷勢沒有明顯好轉，回診時就被醫生要求，短時間要禁止蘇菲搖尾巴。

▲▼出奇招固定尾巴！　狗狗穿上「小褲褲」秒變翹臀辣妹眼神死。（圖／翻攝自The Dodo）

▲狗狗穿上褲子表情相當無奈。

克魯格起初覺得這個要求實在是難上加難，因為蘇菲是隻很嗨的狗狗，對人熱情搖尾巴是每天都必做的事情，於是他想到一個奇招，那就是狗狗套上「小褲褲」！克魯格拿出許多褲子出來嘗試，材質必須要軟硬適中，又要符合蘇菲的腿型，試穿好多件，終於找到一件合適的短牛仔褲。

▲▼出奇招固定尾巴！　狗狗穿上「小褲褲」秒變翹臀辣妹眼神死。（圖／翻攝自The Dodo）

▲飼主找到最適合蘇菲腿型的牛仔褲。

克魯格褲子的關節處剪幾個洞，讓蘇菲可以自由走路，同時尾巴又能被包覆住，保護傷口。現在蘇菲每天都走在時尚尖端，偶爾還會擺出撩人的姿態，雖然牠的表情有些不甘願，還會趁家人不注意，想偷偷脫下來，但大部分的時間都有乖乖穿好，穿上褲子的這2週，傷口也復原的很順利，相信再過不久，就可以讓蘇菲的尾巴完全恢復健康。

關鍵字： 辣妹尾巴小褲褲翹臀

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