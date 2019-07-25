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「騙人布標貴」等洗澡吃醋！　奶音找美容師撒嬌：姐姐摸我嘛

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▲▼「騙人布標貴」等洗澡吃醋！　奶音找美容師撒嬌：姐姐摸我嘛。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲汪：姐姐～摸摸我啦。（圖／東森寵物雲商店竹北中正東店提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

第一次進店就愛上美容師姐姐！東森寵物雲商店竹北中正東店日前來了一隻標準型貴賓犬「扣哥」體驗洗澡，身材魁武的牠是個撒嬌的男孩，一看到美容師就急著討摸，連姐姐幫其他狗客人理毛，都還會吃醋在旁邊奶音求關注，可愛的反差萌頓時讓在場所有人融化！

▲▼「騙人布標貴」等洗澡吃醋！　奶音找美容師撒嬌：姐姐摸我嘛。（圖／東森寵物雲商店提供）

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▲扣哥可愛的髮型是馬麻親手剃的。

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竹北中正東店的員工Chieh Wen表示，3歲的扣哥是個超級黏人的狗狗，進到店裡大家就被牠萌Q的「騙人布頭」，雖然站起來身高逼近美容師，但內心還是個大孩子，站上美容台之後，眼睛都沒離開過美容師，不停在旁邊發出叫聲想要討摸摸。

▲▼「騙人布標貴」等洗澡吃醋！　奶音找美容師撒嬌：姐姐摸我嘛。（圖／東森寵物雲商店提供）

▲扣哥站在美容台要討摸。

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Chieh Wen笑說，扣哥今天是第一次來洗澡，當時是美容師在幫別的狗服務，扣哥一直要美容師理牠，「其實扣哥已經洗好了，但牠覺得自己被冷落，就站在旁邊吃醋哭哭，好像在碎碎念說，為什麼不理我？」直到Chieh Wen靠過去陪玩，這才開起撒嬌模式，乖乖的坐下、握手，畫面相當可愛。

【東森寵物雲竹北中正東店寵物商店資訊】

地址：新竹縣竹北市中正東路140-2號
電話：03-555-3295
營業時間：11:00－22:00

 
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關鍵字： 標準型貴賓騙人布洗澡吃醋姐姐東森寵物雲商店

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