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45公斤比特犬慘成巨鱷零食　女主人目睹嚇壞：把牠當吉娃娃一樣吞下肚

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鱷魚。（圖／CFP）

▲女主人十分傷心愛犬被鱷魚吞食。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州奧本代爾(Auburndale)一名女主人近來報案，她帶著所養的比特犬散步時，突然被池塘裡衝出一條約4公尺長的鱷魚當成點心活吞下肚，她驚恐的表示，「牠讓我的狗看起來像一條吉娃娃一樣，我的狗可是超過45公斤的大狗。」

女主人羅賓遜(Cynthia Robinson)表示，她每天都會帶著所養的6歲比特犬坦克(Tank)前往波爾克郡公園(Polk County Parks)散步，然而8日上午當他們走到靠近馬里亞納湖(Lake Mariana)的一處池塘時，突然衝出一條約3.9公尺至4.2公尺的巨鱷叼走了坦克。

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羅賓遜心痛表示，「我的狗完全不知道發生了什麼事，牠被咬住時瘋狂吼叫，表情看起來就像是在說『媽媽救我』，然而我卻什麼都做不了，後來鱷魚再出現時，我看到我的狗就在牠的嘴裡，我只能坐在那裡看著牠享用著我的狗」，由於擔心再有其他人受害便趕緊報警。

目擊事件的鄰居雷諾茲(Karen Reynolds)也表示，「當羅賓遜去撿坦克的項圈時，鱷魚突然從水裡衝上陸地，她迅速跑了回來，然而坦克卻被鱷魚一口咬住，她焦急地呼叫坦克的名字，坦克也拼命大叫似乎是在回應她，結果坦克被拖下水後，第一時間她還想跳入水中救狗。」

雷諾茲表示，雖然她也很不捨坦克的死，但她阻止羅賓遜並勸告對方，『坦克救了你的性命，如果不是牠，死得很有可能就會是你』。」佛州當局接到報案後，立即派出2名捕鱷專家前往現場，很快地就在事發12小時內發現涉案的短吻鱷，並且順利捕獲上岸，計畫之後將進行安樂死。

關鍵字： 鱷魚比特犬吉娃娃Cynthia Robinson佛州女主人北美要聞

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