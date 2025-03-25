關收容所1個月！狗狗露「悲傷眼神」求救　網不捨：快來收養牠

▲狗狗意外在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／semopets）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州當地一間動物收容所，一名工作人員與一隻被關在籠中的狗狗四目相對時，發現狗狗臉上的表情非常悲傷，由於該狗狗已經在收容所中住了1個月，似乎是對於自己的下場感到不安，想和工作人員求救，讓他不捨幫忙分享在網路上。

這隻名叫萊拉(Lila)的流浪犬近來在網路上爆紅，影片獲得280多萬點閱。影片中可看到，名叫萊拉的狗狗，靜靜地待在籠子中，牠一直凝視著正在拍攝牠的工作人員，臉上滿是悲傷與不安。

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影片是由在密蘇里州當地收容所Southeast Missouri Pets員工分享，他表示，萊拉是一隻約3歲的混血狗狗，他意外與萊拉四目相對時，對於所看到的畫面感到不捨，所以分享到網路上，希望大家能夠幫助狗狗離開收容所。

影片獲得大量網友留言，「真是個可愛的寶寶」、「看著牠讓我快哭了，趕快去帶牠回家」、「誰來救救這個可愛的狗狗」、「牠看起來很傷心」、「有人可以幫忙收養牠嗎」。

最新消息傳出，萊拉現在已經獲得收養，收容所表示，後來有一名好心人看到影片後，特別開了2個小時車前來收養，現在萊拉和家中其他狗狗相處得很好，獲得寵愛，同時也提醒大眾，「世界各地的收容所裡面，充滿了像萊拉一樣的狗狗，牠們也都值得被收養」，期許大家能夠以領養代替購買，給這些浪浪一個家。