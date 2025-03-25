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關收容所1個月！狗狗露「悲傷眼神」求救　網不捨：快來收養牠

關收容所1個月！員工發現狗狗「眼神超悲傷」　不捨：快來收養牠。（圖／翻攝自TikTok／semopets）

▲狗狗意外在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／semopets）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州當地一間動物收容所，一名工作人員與一隻被關在籠中的狗狗四目相對時，發現狗狗臉上的表情非常悲傷，由於該狗狗已經在收容所中住了1個月，似乎是對於自己的下場感到不安，想和工作人員求救，讓他不捨幫忙分享在網路上。

這隻名叫萊拉(Lila)的流浪犬近來在網路上爆紅，影片獲得280多萬點閱。影片中可看到，名叫萊拉的狗狗，靜靜地待在籠子中，牠一直凝視著正在拍攝牠的工作人員，臉上滿是悲傷與不安。

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@semopets ADOPTED!!! Edit: We encourage everyone to read Lila’s bio on our website at www.semopets.org! You do NOT need an appointment to adopt. All of our contact information is also on our website. You can find other adoptable dogs and cats there as well!! That being said, Lila would love to meet you ???????? #semopets #southeastmissouri #animalshelter #adoptme #adoptdontshop #dogsoftiktok #dog #fyp #foryoupage #shelterdog #pov ♬ original sound - lilly ☆

影片是由在密蘇里州當地收容所Southeast Missouri Pets員工分享，他表示，萊拉是一隻約3歲的混血狗狗，他意外與萊拉四目相對時，對於所看到的畫面感到不捨，所以分享到網路上，希望大家能夠幫助狗狗離開收容所。

影片獲得大量網友留言，「真是個可愛的寶寶」、「看著牠讓我快哭了，趕快去帶牠回家」、「誰來救救這個可愛的狗狗」、「牠看起來很傷心」、「有人可以幫忙收養牠嗎」。

最新消息傳出，萊拉現在已經獲得收養，收容所表示，後來有一名好心人看到影片後，特別開了2個小時車前來收養，現在萊拉和家中其他狗狗相處得很好，獲得寵愛，同時也提醒大眾，「世界各地的收容所裡面，充滿了像萊拉一樣的狗狗，牠們也都值得被收養」，期許大家能夠以領養代替購買，給這些浪浪一個家。

關鍵字： 狗狗流浪犬收容所寵物收養領養密蘇里州Southeast Missouri Pets

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