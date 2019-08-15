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「沒人看到她的淚水 」70歲母象被逼遊行10天...華服掀開瘦到皮包骨

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▲▼斯里蘭卡大象被迫參加遊行，華美外衣下卻是骨瘦如柴。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

▲70歲的母象提基莉被迫參加遊行，骨瘦如柴。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

記者錢玉紘／綜合報導

騎乘動物或是將動物作為表演道具是相當殘忍的事，多年來已有大量動保團體呼籲嚴格禁止。斯里蘭卡的佩拉赫拉節（Perahera Festival）近日就出現一個讓人心碎的畫面，一頭名為提基莉（Tikiri）的母象被當作遊行的道具，披上華美的布連續走了10天，沒想到身軀卻骨瘦如柴。

佩拉赫拉節是斯里蘭卡當地的傳統佛教節日，會有許多大型慶典。「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation）的創辦人提到查樂特（Lek Chailert）提到，在遊行當晚，至少有60頭大象被迫當成表演道具，但是活動中有大量的人群噪音、音樂，還會施放煙火，大象們都感到非常害怕，因此走路的速度變很慢，提基莉就是其中之一。

在查樂特曝光的照片中可以看到，每晚工作時，70歲的母象提基莉都被迫全身蓋上華麗的衣服，但是這些掩飾一掀開之後，底下是她骨瘦如柴的身軀，已經可以清楚看到好多跟骨頭的形狀，相當驚人，也讓人心疼。

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▲▼斯里蘭卡大象被迫參加遊行，華美外衣下卻是骨瘦如柴。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

▲華美外衣掩蓋了提基莉遭到的不人道對待。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

查樂特指出，提基莉每天傍晚開始加入遊行隊伍，一直被迫工作到深夜，要走上好幾公里，連續10個晚上，還得忍受噪音和煙火干擾，「人們為慶典感到快樂，但因為身上披著華麗服裝，沒有人會看到她骨瘦如柴的身軀以及虛弱的健康狀態」。

查樂特還提到，「因為被面具蓋著，沒人看見提基莉眼中的淚水，也沒人看到她的眼睛因為強光而受傷，沒有人注意到她走路時，每一步都是那麼的艱辛」。她認為，慶典應該是大家共同狂歡的神聖時刻，不應該打擾或是去傷害別的生命。

「拯救大象基金會」在8月12日，也就是世界大象日這一天PO出這則貼文，內容提到，佛祖的精神在於大愛、不造成傷害、善良與同理心，「該是時候遵守了，如果我們依然認為這樣的情形是可接受的，那我們就無法帶改大象們一個和平的世界」。

《都市報》報導，主辦活動的佛教寺廟「Sacred Tooth Relic」回應，動物們一直都有得到「妥善照顧」，而提基莉已經接受獸醫檢查了。

提基莉每天傍晚開始加入遊行隊伍，一直被迫工作到深夜，連續10天。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

▲▼斯里蘭卡大象被迫參加遊行，華美外衣下卻是骨瘦如柴。（圖／翻攝自臉書／Save Elephant Foundation）

關鍵字： 斯里蘭卡遊行佩拉赫拉節世界大象日

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