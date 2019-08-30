一天被迫表演4次！「小海豚出生9天」在觀眾面前活活被操死

實習記者陳妙津／綜合報導

保加利亞的瓦爾納（Varna）海豚水族館裡，一隻僅出生9天的小海豚，近日在觀眾面前，被水族館活活操死，但館方否認有此事。

據BBC報導，瓦爾納海豚水族館近日被爆館內海豚過勞表演，一隻9天大小海豚在表演途中忽然猝死，原因是「過度勞累」。目擊者表示，「海豚忽然不表演了也不動了，現場就出現騷亂。」館方隨即強制請觀眾離場。BBC引述當地媒體報導指出，驗屍結果顯示器官都正常，死因應與腦部出現問題有關，但館方則否認在表演時有動物死亡的事件。

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▲海豚在幼兒時期不宜離開母親身邊。（圖／免費圖庫pixabay）



雖然館方立即否認有此事，但立即引發動物保護組織Four Paws的抗議聲浪。組織代表葛契夫（Yavor Gechev）表示，在過去5年中，有5隻海豚和1隻海豹在水族館中死亡，數量遠高於其他海洋公園，「這意味著條件絕對不符合這些動物生存的最低標準，牠們在那裡掙扎，但卻還是不幸死亡了。」

▲圈養會給海豚造成極大壓力。（圖／示意圖／達志影像）



據了解，瓦爾納水族館一天要求海豚表演4次之多，此事也引發網友怒火，紛紛在社交平台聯署一份要求關閉該館的請願書。一名網友表示，「我曾經看過一次這個表演，對海豚被迫取悅人類一事感到震驚，很顯然水族館以犧牲動物為代價，獲取巨額利益。」

生物學家史塔涅夫 （Tsvetan Stanev）則指出，猝死的小海豚從出生以來便和母親分開，「海豚在出生後6個月以前不能夠離開媽媽身邊，更不要說出生9天後就被迫表演！」