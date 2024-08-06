爸爸喝醉回家不舒服　黑柴「滿臉擔心」坐面前深情眼神關心

説教されてるみたい pic.twitter.com/3GujabuSVc— omotクゥ(18）あのん(3）つきひ（0) (@mooko4575) August 2, 2024
記者闕雁琳／綜合報導
日本一名飼主分享前幾天老公喝醉回到家，靠在牆壁邊睡覺，家裡的豆柴「小安」看到爸爸似乎不太舒服，走過來坐在他的面前露出滿臉擔心，眼神凝望著又像是在訓話，可愛的模樣讓媽媽在一旁笑翻。
▲柴柴看到爸爸喝醉回來一臉擔心的坐在他面前。（圖／翻攝自X@mooko4575）
推特用戶@mooko4575家裡飼養2隻柴犬，這天老公喝醉了回家，才剛進門就不勝酒力，倒坐在牆壁邊屈膝把頭靠在手上，以坐姿入睡，進入熟睡模式。這時其中一隻黑色豆柴小安走過來，正好在爸爸面前坐下，抬頭望著他露出滿臉擔心的眼神，像是在說，「爸爸還好嗎？」。不過由於老公呈現抱著膝蓋、低著頭，一副鬱悶的樣子，看起來很像是一位被柴犬訓話哭泣中的主人。
夕散歩ゲリラ後涼しいかと思ったら大間違いムシムシしてて暑かったー！ pic.twitter.com/udmlbDsDL3— ˚omot˚クゥ(18）あのん(3）つきひ（0) (@mooko4575) August 4, 2024
這張逗趣的照片分享出來，許多網友看完紛紛笑說，「以後不要喝這麼醉了喔爸爸」、「看起來讓人欣慰的畫面」、「柴柴很擔心爸爸的樣子」、「黑柴：爸爸你怎麼了？偷吃我們的零食了嗎？我不會生氣的」、「爸爸你怎麼了」、「好像在被訓話的樣子」、「爸爸有在醉喔，坐著靠在牆上都能睡著哈哈哈哈」。
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