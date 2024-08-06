爸爸喝醉回家不舒服　黑柴「滿臉擔心」坐面前深情眼神關心

記者闕雁琳／綜合報導

日本一名飼主分享前幾天老公喝醉回到家，靠在牆壁邊睡覺，家裡的豆柴「小安」看到爸爸似乎不太舒服，走過來坐在他的面前露出滿臉擔心，眼神凝望著又像是在訓話，可愛的模樣讓媽媽在一旁笑翻。

▲柴柴看到爸爸喝醉回來一臉擔心的坐在他面前。（圖／翻攝自X@mooko4575）

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推特用戶@mooko4575家裡飼養2隻柴犬，這天老公喝醉了回家，才剛進門就不勝酒力，倒坐在牆壁邊屈膝把頭靠在手上，以坐姿入睡，進入熟睡模式。這時其中一隻黑色豆柴小安走過來，正好在爸爸面前坐下，抬頭望著他露出滿臉擔心的眼神，像是在說，「爸爸還好嗎？」。不過由於老公呈現抱著膝蓋、低著頭，一副鬱悶的樣子，看起來很像是一位被柴犬訓話哭泣中的主人。

這張逗趣的照片分享出來，許多網友看完紛紛笑說，「以後不要喝這麼醉了喔爸爸」、「看起來讓人欣慰的畫面」、「柴柴很擔心爸爸的樣子」、「黑柴：爸爸你怎麼了？偷吃我們的零食了嗎？我不會生氣的」、「爸爸你怎麼了」、「好像在被訓話的樣子」、「爸爸有在醉喔，坐著靠在牆上都能睡著哈哈哈哈」。