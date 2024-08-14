雙馬尾狗狗「一臉有禮貌」陪吃烤肉　香到忍不住舔舌頭

▲奶球看著香噴噴的烤人，表情相當老實。（圖／翻攝自小紅書@小王的朋友圈）



記者李依融／綜合報導

大陸江蘇省一隻叫做「奶球」的狗狗跟主人去吃烤肉，只見牠一臉誠懇有禮貌地坐著椅子上，看到烤盤上美味的肉吱吱作響，原本乖乖牌表情立刻換上貪吃笑容，像是在說「不能給人家吃一口嗎？」。

小紅書@小王的朋友圈分享，這天帶著奶球去烤肉店用餐，只見可愛的奶球坐在椅子上一臉誠懇，看到奴才們享用香噴噴的美食也沒有打擾，只是忍不住一直舔嘴唇，見奴才手裡的肉肉越拿越近，才忍不住露出「好想吃」的笑容。

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▲奶球很乖，但牠實在好想吃一口肉肉呀！（圖／翻攝自小紅書@小王的朋友圈）

網友們看到奶球乖巧陪吃也被萌到，「真的很乖呀」、「這孩子看著就老實」、「這是乖寶寶的臉呀」、「這麼乖不能吃一口嗎～」。主人也表示，後來奶球吃了一口饅頭和水果，也算是過了乾癮，其他太油太鹹不能吃。

可愛的奶球是個小男生，不過有著一頭蓬鬆的毛，頭上經常被綁了兩個啾啾，加上大大的眼睛還有看起來像在微笑的嘴角，每當做錯事時就會用這無辜的表情看著主人，讓人罵也罵不下去，表情豐富可愛也吸引了許多喜歡牠的粉絲。

▲奶球偷吃東西卻用這個表情看人，奴才罵不下去。（圖／翻攝自小紅書@小王的朋友圈）