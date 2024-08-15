薩摩耶「打呼太大聲」被趕出房間　牠尷尬笑撥門：放我進去

▲可樂豬一臉尷尬站在門口。（圖／翻攝自小紅書@薩摩耶可樂豬）



記者李依融／綜合報導

大陸廣東省一隻叫做可樂豬的薩摩耶被關在房門外，原來牠因為打呼太大聲，讓姊姊連帶著耳塞也不得安寧，因而被趕出房間，只能尷尬露出一臉無辜的笑容。

可愛的可樂豬很喜歡跟姊姊一起窩在房間睡覺，但是牠的打呼聲彷彿地震，還會磨牙，有時在房間裡走來走去，有時喝水喘氣，讓戴著耳塞睡覺的姊姊一再被吵醒，最後就被趕出房間。可樂豬在房門外很想進去，不斷用手撥門，圓滾滾的屁股就坐在房門口，等著這扇門再次打開，而牠臉上尷尬又無辜的笑容讓人難以忽視。

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▲可樂豬一直撥門想進房間。（圖／翻攝自小紅書@薩摩耶可樂豬）

姊姊發出疑問「大家的狗狗也會打呼嗎？」，她說自己在養狗前根本不知道狗狗會打呼，而許多網友回應，「我家狗狗也會打呼嚕」、「我家薩摩耶吹冷氣才會打呼，不吹就不會」、「原來狗狗會打呼？」。

姊姊經常在小紅書＠薩摩耶可樂豬分享可樂豬的日常，最近是夏天，可樂豬的蓬鬆長毛被修短，網友形容像是「搖粒絨小狗」，姊姊也說這是「夏日限定髮型」。

▲可樂豬的夏天造型被網友稱做是「搖粒絨小狗」。（圖／翻攝自小紅書@薩摩耶可樂豬）

▲可樂豬圓滾滾好可愛。（圖／翻攝自小紅書@薩摩耶可樂豬）