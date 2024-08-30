路邊撿到斷腿青蛙　獸醫幫牠「打石膏」治療2個月野放

▲青蛙右後腳紅腫，很可能要面臨截肢。（圖／翻攝自X@smutnylis）



記者李依融／綜合報導

波蘭獸醫系學生Izabela回家路上發現一隻受傷小青蛙，照X光發現小青蛙骨折了，經過包紮青蛙腿被捆了黃色繃帶，並配合抗生素與消炎藥治療，小青蛙休養後康復成功野放回池塘。

Izabela從酒吧回家的路上看到落難的小青蛙，因為有多年救援與收養動物的經驗，她決定帶小青蛙回家照顧，隔天她發現小青蛙的腿斷了，趕緊聯繫獸醫技術員朋友Agnieszka Skrobacz，他們很擔心萬一小青蛙需要截肢，恐怕很難放歸野外。

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▲青蛙的腳骨折了。（圖／翻攝自X@smutnylis）

青蛙被送到Skrobacz的診所，並有了新名字Żabson，一開始青蛙的腳紅腫，需要用抗生素與消炎藥物治療傷口，當外傷漸漸癒合，Skrobacz為牠打了石膏。小青蛙很配合治療，也開始進食了，起初牠一點也吃不下，相當令人擔心。

▲獸醫為青蛙打石膏。（圖／翻攝自X@smutnylis）

Żabson花了2個月才等到傷口癒合、拆掉石膏，牠也被移到一個大水族箱觀察是否能正常移動，令人開心的是Żabson一切都很好，能回到野外的環境無拘無束地生活，Skrobacz將牠放在自家附近的公園池塘裡。

Izabela與Skrobacz都認為，雖然花了很多時間與精力，但能幫本土兩棲動物從瀕死到恢復健康，甚至能回到野外，這是再好不過的經驗了。

▲青蛙在水族箱中住了一陣子，確認活動無虞才放回野外。（圖／翻攝自X@smutnylis）