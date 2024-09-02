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邊境牧羊犬走失他接到目擊電話「一模一樣」　衝去卻看到短腿柯基

邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

▲尋找長腿邊境牧羊犬，卻找到短腿柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

記者李依融／綜合報導

大陸貴州省一隻叫做蔥蔥的邊境牧羊犬走丟了，飼主焦急貼出尋犬起事，不久便接到電話說「有隻狗跟你家的一模一樣！」，他匆忙趕到現場卻看到一隻短腿柯基犬，讓他不禁滿頭問號「哪裡像？」。

蔥蔥8月22日凌晨在貴陽市南明區走失，飼主焦急地在小紅書貼上尋犬啟事，並懸賞人民幣1000元，希望盡快找回愛犬。不久後他便接到電話，有人說在甲秀樓的石獅子旁看到蔥蔥，長得一模一樣，他迅速趕到對方通報的地方，的確看到一隻狗，但那是一隻黑白配色的柯基犬，還有部分棕色毛髮點綴，加上那短短的腿，怎麼看都不像是一隻邊境牧羊犬。

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邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

▲邊境牧羊犬蔥蔥在搬家前夕失蹤。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

▲蔥蔥的主人暫時照顧了迷途的柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

蔥蔥的主人還是把這隻迷路的柯基犬帶回家照顧，因為狗狗有對大耳朵取名為「圖圖」，這下又得幫圖圖製作「尋主人啟事」，然而即將面臨搬家，他沒辦法帶走圖圖，一方面又傷心當時想著蔥蔥一起住進的新家，卻沒有了蔥蔥的身影。

邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

▲柯基犬很愛討摸，體型圓滾滾的，一看就是受到飼主很好的照顧。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

蔥蔥的飼主接連許多天都到處尋找，曾經在晚上聽到狗叫聲激動地奔去尋找，去發現是一輛「發出狗叫聲的電動機車」，讓他無言到忍不住笑，幾天後他聽到樓下有狗叫聲，又以為是蔥蔥，才發現是鄰居的狗狗在院子裡叫。飼主後悔自己沒有看好狗狗，如今面臨搬家，擔心狗狗是被抱走，又擔心狗狗找回家卻沒人了。

邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

▲蔥蔥的主人要搬家，只好將圖圖留下繼續找飼主。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

網友們看到蔥蔥與圖圖的故事，覺得悲傷又遺憾，「希望蔥蔥趕快回家」、「蔥蔥趕快回到主人身邊，圖圖也趕快找到主人吧」、「這是一個悲傷中又有點好笑的故事，狗狗趕快回家吧」。

邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

邊境牧羊犬走失，飼主獲報找到柯基犬。（圖／翻攝自小紅書＠羊輕鬆）

關鍵字： 狗走失協尋啟事邊境牧羊犬柯基犬

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